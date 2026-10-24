Guillermo Ochoa: los momentos que lo convirtieron en leyenda del América

Desde su debut con 18 años hasta sus récords de partidos y porterías en cero, Memo Ochoa construyó una historia propia con las Águilas

Guillermo Ochoa volverá a encontrarse con el América este domingo, cuando las Águilas reciban al Pachuca en la jornada 14 del Apertura 2026. El club prepara un homenaje para uno de los futbolistas que marcó una época bajo los tres postes y cuya trayectoria en Coapa quedó acompañada por títulos, reconocimientos individuales, récords y actuaciones que trascendieron en la Liga MX.

La historia de Ochoa con América comenzó cuando todavía era adolescente y recibió una oportunidad inesperada. A partir de entonces, pasó de ser una alternativa para cubrir una ausencia a convertirse en el portero con más partidos oficiales en la historia del club.

El debut que cambió la historia de Ochoa

El 15 de febrero de 2004, Guillermo Ochoa debutó como profesional frente a Monterrey en el Estadio Azteca. Con apenas 18 años, recibió la oportunidad después de que Adolfo Ríos causara baja por un problema físico. Las Águilas terminaron ganando 3-2 y el joven guardameta respondió con intervenciones que llamaron la atención desde su primer partido.

Ochoa disputó 12 encuentros durante el Clausura 2004, en los que recibió 20 goles. Su continuidad se vio interrumpida posteriormente con la llegada de Óscar Ruggeri, quien dejó de convocarlo y solicitó la contratación del argentino Sebastián Saja. Sin embargo, aquel primer torneo ya había servido para que Ochoa recibiera el reconocimiento como Novato del Año.

El campeonato que consiguió con 19 años

Ochoa se afianzó en la portería azulcrema y formó parte del equipo que conquistó el campeonato de liga. Con 19 años, integró el plantel dirigido por Mario Carrillo y compartió vestidor con jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Claudio López y Pável Pardo.

El título llegó en el Clausura 2005, cuando América derrotó a Tecos de la UAG por marcador global de 7-4. De hecho, el último gol de la final de vuelta es gratamente recordado por la afición americanista, ya que se dio tras un gran remate del Piojo López, quien aprovechó un soberbio despeje largo de parte de joven canterano.

Aquella campaña también dejó un registro para el conjunto azulcrema: fue campeón después de perder solamente un partido entre la temporada regular y la Liguilla.

Paco Memo tuvo impacto a nivel internacional | KEVIN C. COX /GETTY IMAGES VIA AFP

La racha de 29 partidos sin derrota

Otro de los momentos que forman parte de la historia de Ochoa con América fue la racha de 29 partidos consecutivos sin perder que consiguió el conjunto dirigido por el ‘Capello’ Carrillo. El equipo se convirtió en uno de los protagonistas de aquella etapa y el portero tuvo participación en la construcción de esa marca.

Durante esa primera etapa, Ochoa también formó parte de los equipos que conquistaron el Campeón de Campeones de 2005, además de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2006. Con ello, el guardameta comenzó a sumar títulos mientras consolidaba su lugar en la portería del América.

Ochoa se convirtió en referente durante una etapa complicada

Después de asistir al Mundial de Alemania 2006 como tercer portero de la Selección Mexicana, Ochoa vivió una etapa en la que sus actuaciones individuales comenzaron a adquirir mayor relevancia dentro del América.

En esos años, el conjunto azulcrema atravesó por una etapa de malos resultados, pero el guardameta mantuvo un nivel que le permitió recibir reconocimientos internacionales, además de evitar que aquella fase del club fuera aún más gris. Fue nombrado mejor portero del continente americano en 2007 y 2008.

Ochoa, candidato al Balón de Oro

En 2007. Ochoa Magaña también apareció entre los candidatos al Balón de Oro de France Football. El meta tenía entonces 22 años y terminó por ser incluido en tan prestigiosa lista, además de ser uno de los tres jugadores de aquel selectivo que no militaban en una liga europea, junto con Rogerio Ceni y Younis Mahmoud. Terminó en el puesto 30 de la votación. También fue incluido en la lista de nominados a Mejor PorteRo de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFSH), lista en la que terminó en el lugar 14.

Ochoa siguió festejando triunfos en Coapa en su segunda etapa | Imago7

Maradona puso a Ochoa entre los mejores del mundo

La Copa Sudamericana 2007 también representó uno de los capítulos que elevaron la exposición internacional de Ochoa. América alcanzó la final después de eliminar a Pachuca, Vasco da Gama y Millonarios, pero terminó perdiendo el título ante Arsenal de Sarandí por el criterio de goles de visitante después de un empate global 4-4.

En aquella campaña, Ochoa y Salvador Cabañas fueron señalados como figuras del equipo mexicano; y después de la final, el mismo Diego Armando Maradona habló sobre el arquero americanista, colocándolo entre los guardametas que, a su consideración, eran los mejores del mundo.

“América tiene al mejor arquero (Ochoa), que junto con Caranta y Buffon son los mejores del mundo en mi opinión”, declaró el ‘Diez’.

La importancia de Ochoa no se limitó a los títulos. Durante los periodos en los que América tuvo dificultades para conseguir resultados, el guardameta se convirtió en uno de los futbolistas sobre los que recaía buena parte de la responsabilidad defensiva.

El regreso y los récords que lo colocaron en la historia

Después de su primera etapa en el club y de una carrera que lo llevó al futbol europeo, Ochoa volvió al América. El cancerbero estuvo por dos periodos como jugador azulcrema, suficientes para alcanzar una cifra que terminó por colocarlo en un apartado propio dentro de la historia de la institución.

Ochoa acumuló 424 partidos oficiales con América, convirtiéndose en el portero con más apariciones en la historia del club. Además, superó a Adrián Chávez en encuentros oficiales con la portería en cero, al llegar a 121 partidos sin recibir gol.

Carta de Guillermo Ochoa, para nuestra querida afición. 🥹🫶 ¡Ven a celebrar a nuestra leyenda! ⬇️ 🎟️ Boletos: https://t.co/BQWHqbiZ7s #PorS13mpre Queremos verles en el Estadio Banorte, Americanistas. ¡No falten! 🫵😁 https://t.co/5sZL1W9vsb — Club América (@ClubAmerica) October 23, 2026

Un homenaje a una trayectoria azulcrema

Este domingo, el América aprovechará el partido frente a Pachuca para reconocer a Guillermo Ochoa. El homenaje llega después de una trayectoria en la que el guardameta pasó de ser el sustituto de Adolfo Ríos a convertirse en leyenda del americanismo y hasta un referente dentro de la Selección Mexicana, puertas que se le abrieron, a consecuencia de sus grandes actuaciones en el Nido de Coapa.

Su recorrido representa una historia de distintas etapas del América: el título de 2005, la conquista de la Concacaf, los reconocimientos de 2007 y 2008 y su posterior regreso a Coapa consiguiendo implantar marcas. El aficionado capitalino está listo para recibir al hijo pródigo, y Ochoa se prepara para revivir cada uno de los momentos que gozó, sufrió y festejó con la casaca azulcrema.