“Hay que copiar muchas cosas que hacen aquí”: el golpe de realidad del Turco Mohamed tras el All-Star Game

La Liga MX volvió a quedarse corta ante la MLS. En la quinta edición del All-Star Game, disputada en el Bank of America Stadium de Charlotte, el conjunto mexicano cayó 4-3 ante las estrellas estadounidenses, con un doblete de Heung-Min Son como principal diferencia. Antonio “Turco” Mohamed, técnico de Toluca y encargado de dirigir al representativo azteca, no ocultó su frustración al término del encuentro.

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