Federico Viñas, nuevo refuerzo del Toluca para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX

El delantero uruguayo portará el dorsal 16 y se integrará al ataque de los Diablos Rojos después de su paso por el Real Oviedo

Federico Viñas, nuevo delantero del Toluca | Claro Sports

Toluca hizo oficial la contratación de Federico Viñas como refuerzo para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El delantero uruguayo de 28 años utilizará el número 16 y se sumará a un ataque en el que también aparece el portugués Paulinho.

El club presentó al futbolista mediante un video dedicado a la presencia de jugadores uruguayos en la historia de la institución. “La tradición e historia charrúa continuará en nuestras vitrinas”, fue el mensaje utilizado por los Diablos Rojos para anunciar la incorporación.

En la grabación, Viñas aparece junto a Carlos María Morales, exdelantero uruguayo que ganó con Toluca los títulos del Verano 1999 y Verano 2000. El material también recuerda al portero Walter Gassire, campeón en la temporada 1974-75, y menciona a Federico Pereira y Bruno Méndez, actuales integrantes del plantel.

“El legado charrúa continúa”, señaló Viñas al final del video. El atacante nacido en Montevideo iniciará su tercera etapa dentro del fútbol mexicano, después de haber vestido las camisetas del América y León.

La tradición e historia charrúa continuará en nuestras vitrinas 🏆🇺🇾 pic.twitter.com/wj1Jkuwi8h — Toluca FC (@TolucaFC) July 30, 2026

Durante el Clausura 2024, Viñas terminó como campeón de goleo de la Liga MX con ocho anotaciones. El uruguayo compartió el reconocimiento con Uriel Antuna, Salomón Rondón y Diber Cambindo antes de continuar su carrera en España.

Tras su paso por León, el delantero se incorporó al Real Oviedo, equipo con el que consiguió el ascenso a LaLiga. En dos temporadas con el conjunto español disputó 44 partidos de liga y registró siete goles.

Toluca se prepara para enfrentar al Necaxa este domingo 2 de agosto, en la jornada 3 del Apertura 2026. Los Diablos Rojos ocupan el séptimo lugar con tres puntos, producto de una victoria y una derrota, y llegan después de perder ante Pumas en la Liga MX y frente a Cruz Azul en el Campeón de Campeones.

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