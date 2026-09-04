Hernán Crespo pide más roce internacional para el fútbol mexicano: “Hay que salir un poquito al mundo”

El técnico de los Rojinegros habló sobre el posible regreso de los mexicanos a la Copa Libertadores

Crespo habla sobre el fútbol mexicano | REUTERS/Eloisa Sanchez

Hernán Crespo puso sobre la mesa uno de los temas que más debate generan alrededor del fútbol mexicano: la necesidad de competir con mayor frecuencia fuera del entorno local. El técnico del Atlas consideró que México cuenta con una estructura económica capaz de sostener proyectos importantes, pero que ese respaldo debe traducirse también en experiencias internacionales más constantes.

Durante su participación en el programa Faitelson sin Censura de TUDN, el entrenador argentino señaló que el poder financiero del fútbol mexicano puede ser una ventaja, aunque advirtió que no basta por sí solo para elevar el nivel competitivo. “Creo que de alguna manera, no sé si sea una virtud o un defecto, que económicamente se está bien en México, entonces, a nivel selección se necesitaría un poquito más de roce internacional, que salga a chocar en Europa”, expresó.

Crespo insistió en que el crecimiento debe pasar por una mayor exposición ante rivales de otros contextos. Para el estratega, limitarse únicamente a la competencia interna reduce las posibilidades de medir de manera real el nivel de clubes y jugadores frente a otros estilos de juego.

En ese sentido, mencionó como alternativas el regreso a torneos sudamericanos y la participación en certámenes como la Leagues Cup. “Por eso estaría bueno poder volver a la Sudamericana o la Copa Libertadores o la Leagues Cup, bienvenida sea la Leagues Cup, vamos a chocarnos a nivel internacional”, afirmó.

El técnico también habló de la necesidad de dejar de mirar únicamente hacia dentro. “Salir del nacionalismo que está bueno, pero salir un poquito al mundo, que es grande, después queremos que México sea competitivo a nivel internacional”, añadió, al plantear que el roce constante puede ayudar a que los equipos mexicanos se acostumbren a escenarios de mayor exigencia.

Crespo considera que esta tarea no depende solamente de los entrenadores o de los futbolistas. A su juicio, la responsabilidad también recae en quienes toman las decisiones desde los escritorios y organizan el calendario y las competencias en las que participan los clubes mexicanos.

“Hay una cosa que los dirigentes o alguien va a tener que buscarle la vuelta si queremos que el fútbol mexicano, no solamente Europa, empezar a involucrar al fútbol mexicano en roce internacional”, señaló el entrenador del Atlas. Su postura apunta a construir una exposición más frecuente y no únicamente a disputar partidos aislados.

Finalmente, Crespo relacionó ese proceso con los objetivos que México suele plantearse a nivel de selecciones y clubes. “Falta eso, necesitamos más roce, a nivel dirigencial deben buscar la solución para resolver este problema de poder llegar a los cuartos de final o semifinales y llegar constantemente”. Para el argentino, la mejora no pasa solo por invertir más, sino por encontrar espacios donde ese potencial económico y deportivo pueda medirse de forma recurrente fuera de la Liga MX.

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