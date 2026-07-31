Hernán Crespo pide tiempo en Atlas : “El libro para ganar campeonatos no existe” 

El técnico argentino debutará ante Monterrey y asegura que su prioridad será construir una identidad antes que buscar soluciones inmediatas

Hernán Crespo afrontará este sábado su estreno en el banquillo del Atlas con un reto de alta exigencia frente a Monterrey. El argentino fue presentado por el club rojinegro de cara a la jornada 3 y reconoció que la presión por obtener resultados será inmediata, aunque dejó claro que la transformación del equipo no ocurrirá de un día para otro.

Consciente de las expectativas que rodean su llegada al banquillo rojinegro, el campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia descartó que existan recetas infalibles para alcanzar el éxito y pidió paciencia mientras comienza a implementar su idea futbolística.

“No existe una fórmula mágica. Nadie tiene la fórmula mágica de cómo ganar partidos o cómo ganar campeonatos. Lamentablemente, ese libro no existe, no lo tiene nadie. Tratamos de hacer lo mejor posible en función del material técnico que tengamos”.

Más allá de los resultados inmediatos, Crespo explicó que su principal objetivo será dotar al Atlas de una identidad clara sobre el terreno de juego, una propuesta que permita a la afición reconocerse en el estilo del equipo cada fin de semana.

“Yo lo que creo y lo que deseo es crear una identidad. Deseo un equipo con una cierta identidad, que el hincha vaya a la cancha y vea y sepa: ‘mi equipo juega esto’ y me identifico con él. Pero ese es nuestro trabajo, darle las herramientas a los jugadores”.

El estratega argentino insistió en que ese proceso requerirá tiempo y trabajo diario, con la intención de que Atlas evolucione de forma gradual hasta convertirse en un conjunto competitivo y protagonista dentro de la Liga MX.

Su presentación en el banquillo rojinegro también tendrá un componente especial, ya que enfrente estará Matías Almeyda, un viejo conocido con quien compartió vestidor desde las categorías inferiores del fútbol argentino. “Está bárbaro. Parece más joven que yo también, pero tiene dos años más, y hemos compartido muchísimo. También hemos salido de inferiores juntos”.

El duelo entre Atlas y Monterrey marcará así el inicio de una nueva etapa para Crespo en el fútbol mexicano, con la misión de construir un proyecto sólido desde sus primeros pasos, aunque dejando claro que los resultados serán consecuencia de un proceso y no de soluciones inmediatas.

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