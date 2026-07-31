Al Jazira prepara oferta millonaria por Erik Lira, pero el jugador apunta a Europa

El club de Abu Dhabi prepara una propuesta para Cruz Azul y un contrato elevado, aunque el mediocampista mantiene su prioridad europea

El futuro de Erik Lira vuelve a colocarse en el centro del mercado de fichajes. Al Jazira, equipo de Abu Dhabi que compite en la liga de los Emiratos Árabes Unidos, prepara una oferta económica para convencer a Cruz Azul de vender al mediocampista mexicano, según pudo saber Claro Sports.

La propuesta, que llegaría a las oficinas de La Noria en las próximas horas, contempla una cifra importante para la institución celeste y un contrato con un sueldo elevado para el futbolista. Los contactos entre las partes existen, aunque todavía falta que el planteamiento formal sea recibido y analizado por la directiva.

Sin embargo, el principal obstáculo para que la operación avance es la postura de Lira y su entorno, quienes mantienen como única prioridad una transferencia al fútbol europeo. El seleccionado nacional no contempla competir en otra región y preferiría continuar en la Liga MX antes que aceptar una propuesta de Medio Oriente.

Erik Lira rechazaría la propuesta de Al Jazira

La oferta de Al Jazira permitiría que Lira obtuviera estabilidad económica mediante un contrato de larga duración, pero ese aspecto no modificaría su plan deportivo. El mediocampista está dispuesto a rechazar el acuerdo, pese a las condiciones que se preparan tanto para él como para Cruz Azul.

El jugador ya manifestó públicamente su intención de llegar al viejo continente después de conquistar el Campeón de Campeones con La Máquina. Lira explicó que existen conversaciones con un club europeo, aunque reconoció que aún no se había presentado una oferta formal. También afirmó que no detendrá la búsqueda hasta cumplir ese objetivo profesional.

Esta postura provoca que la directiva celeste tenga un margen limitado de negociación. Cruz Azul podría recibir una cantidad superior a la que ofrecería un club europeo, pero cualquier transferencia necesita la aprobación del futbolista, quien tiene contrato vigente y no está dispuesto a abandonar México por un destino distinto al que ha establecido.

Lira renovó su relación contractual con Cruz Azul después de que ambas partes negociaron un vínculo multianual. Reportes previos señalaron que el acuerdo incluiría facilidades para una eventual salida a Europa, mientras que una transferencia hacia otra liga estaría sujeta a las condiciones económicas habituales del club.

El interés de Al Jazira se produce dentro de su colaboración estratégica con City Football Group, organización que en septiembre de 2025 amplió su trabajo de consultoría con el equipo de Abu Dhabi. El acuerdo incluye asesoría en identificación de talento, reclutamiento, desarrollo de futbolistas, rendimiento y análisis de datos.

Esta relación resulta relevante porque City Football Group ya había seguido a Lira mediante el Girona, uno de los clubes que forman parte de su estructura internacional. El conjunto catalán apareció como posible destino del mexicano durante los meses previos al Mundial 2026, pero esa alternativa perdió fuerza tras su descenso.

El Girona disputará la temporada 2026-27 en LaLiga Hypermotion, la Segunda División de España, circunstancia que redujo las posibilidades de una negociación por el mediocampista. El calendario oficial del club ya contempla sus primeros partidos en esa categoría contra Leganés, Córdoba y Las Palmas.

Aunque Al Jazira busca aprovechar los informes y contactos construidos alrededor del jugador, su oferta no representa el destino que Lira pretende para la siguiente etapa de su carrera. Su entorno sostiene que no aceptará una transferencia a Emiratos Árabes Unidos, incluso si las condiciones superan las propuestas disponibles en Europa.

Por ahora, la posibilidad más firme es que Érik Lira permanezca en Cruz Azul mientras espera una opción europea que cumpla con las condiciones deportivas y económicas necesarias. Al Jazira hará el intento mediante una propuesta que será evaluada en La Noria, pero la decisión del futbolista podría detener la operación antes de que las negociaciones entren en una fase definitiva.

El Mónaco se mantiene como opción

Mientras Al Jazira prepara una propuesta económica, el Mónaco continúa como la alternativa europea para Erik Lira. El club francés ya estableció contactos para conocer las condiciones del mediocampista, pero todavía no presenta una oferta formal a Cruz Azul debido a que primero necesita liberar una plaza de jugador extracomunitario.

La normativa de la Ligue 1 permite que cada equipo tenga bajo contrato un máximo de cuatro futbolistas que no pertenezcan a la Unión Europea, al Espacio Económico Europeo o a países con acuerdos de asociación. Los cupos del Mónaco estarían ocupados por Vanderson, Aleksandr Golovin, Takumi Minamino y Folarin Balogun, por lo que la directiva debe concretar la salida o modificar la situación de alguno antes de registrar al mexicano.

Además, medios franceses señalan que el interés por Lira está relacionado con una posible salida de Lamine Camara, movimiento que abriría espacio deportivo en el medio campo. Una vez resuelto el armado de la plantilla, el Mónaco podría enviar una propuesta a La Noria.

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