¿Historia en puerta? Efraín Juárez quiere entrar al club más exclusivo de la Liga MX

El técnico de Pumas busca unirse a la selecta lista de campeones como jugador y técnico en la Liga MX, un grupo exclusivo de apenas ocho nombres

Efraín Juárez quiere hacer historia con Pumas. Imago 7

Efraín Juárez está ante una oportunidad que trasciende un campeonato. El actual técnico de Pumas no solo pelea por el título del Clausura 2026, también busca escribir su nombre en un grupo selecto dentro de la historia de la Liga MX: el de los campeones como jugador y entrenador.

La lista es corta, exclusiva y reservada para figuras que lograron trascender en dos etapas completamente distintas dentro del fútbol. Solo ocho nombres han conseguido esta hazaña, lo que dimensiona el reto que tiene por delante el estratega universitario.

Un club histórico y limitado

La historia comenzó con Alberto Guerra, quien fue campeón con Chivas en la temporada 1964-65 y años más tarde repitió la gloria como entrenador en la campaña 1986-87. A su lado, José Manuel de la Torre siguió un camino similar, al coronarse como jugador en ese mismo título y posteriormente dirigir al Guadalajara al campeonato en el Apertura 2006, consolidando una tradición dentro del club rojiblanco.

En Pumas se encuentran dos de los casos más destacados. Hugo Sánchez fue campeón como jugador en 1977-78 y 1980-81, y posteriormente logró un histórico bicampeonato como técnico en el Clausura y Apertura 2004. Por su parte, Ricardo Ferretti también levantó el título como jugador en 1980-81 y como entrenador en el Clausura 2009, además de construir una de las etapas más exitosas en Tigres con múltiples campeonatos.

Otros nombres que completan esta lista son Carlos Reinoso con América, José Guadalupe Cruz con Atlante, Benjamín Galindo con Santos Laguna y Juan Reynoso con Cruz Azul, cada uno con trayectorias marcadas por el éxito en ambas facetas. Incluso figuras como Osvaldo Batocletti extendieron este legado al conquistar títulos en distintas categorías, reflejando la capacidad de algunos futbolistas para trascender y dejar huella dentro y fuera del terreno de juego.

El camino de Efraín Juárez

Juárez conoce bien lo que significa ganar con Pumas. Como jugador, formó parte del equipo que levantó el título en el Clausura 2009, uno de los momentos más importantes en su carrera profesional. Ahora, desde el banquillo, tiene la oportunidad de repetir la historia, pero con una responsabilidad distinta. El reto no solo implica competir por el campeonato, sino liderar un proyecto que ha mostrado crecimiento en el torneo.

Efraín Juárez ha dirigido 52 partidos al frente de Pumas, con un balance de 22 victorias, 16 empates y 14 derrotas, lo que le otorga una efectividad superior al 40 por ciento. Aunque sus números no han sido dominantes, su proceso ha mostrado mejora en el tiempo, considerando que la mayoría de los resultados negativos se dieron en su primera etapa. Su principal reto sigue siendo trascender en Liguilla, instancia a la que aún no ha logrado clasificar, pero donde se espera que Pumas pueda competir en el Clausura 2026 como uno de los candidatos al título.

Pumas, entre historia y presente

El conjunto universitario ha tenido un torneo sólido, lo que le ha permitido llegar a la Liguilla como uno de los equipos protagonistas. Bajo la dirección de Juárez, el equipo ha encontrado identidad, equilibrio y momentos de buen fútbol. Este contexto abre la puerta para que el técnico mexicano pueda aspirar a un logro que pocos han alcanzado, en un club donde ya conoce el camino hacia el título.

Pumas arrastra una sequía de títulos que ya roza los 15 años, desde aquel campeonato del Clausura 2011 cuando venció a Monarcas Morelia. Este periodo representa la racha más larga sin coronarse en su historia, superando incluso los 13 años que tardó en volver a ser campeón entre 1991 y 2004. A pesar de intentos recientes con fichajes de peso como Keylor Navas y Aaron Ramsey, el equipo no ha logrado romper esa inercia negativa.

Así, para Efraín Juárez entrar a esta lista no es solo cuestión de levantar un trofeo. Representa consolidarse como una figura integral dentro del fútbol mexicano, capaz de impactar tanto en el campo como en la dirección técnica. Para Juárez, lograrlo con Pumas tendría un significado especial, al tratarse del club que marcó su carrera como futbolista y el romper una racha de casi 15 años en el que los auriazules no han podido levantar la copa.

Los técnicos que fueron campeones como jugadores y entrenadores en Liga MX

A lo largo de la historia del fútbol mexicano, solo un grupo reducido ha logrado coronarse tanto dentro de la cancha como desde el banquillo. Estos son los nombres que han marcado época en ambas facetas:

Nombre Equipo Año como jugador campeón Año como DT campeón Carlos Reinoso América 1970-71, 1975-76 1984 Alberto Guerra Guadalajara 1964-65 1986-87 Hugo Sánchez Pumas 1976-77, 1980-81 2004 (Clausura y Apertura) José Manuel de la Torre Guadalajara 1986-87 2006 (Apertura) José Guadalupe Cruz Atlante 1992-93 2007 (Apertura) Ricardo Ferretti Pumas 1980-81 2009 (Clausura) Benjamín Galindo Santos Laguna Invierno 1996 2012 (Clausura) Juan Reynoso Cruz Azul Invierno 1997 2021 (Guardianes)

Este grupo representa una élite dentro de la Liga MX, donde la experiencia como jugador se transformó en éxito desde la dirección técnica, un camino que ahora busca seguir Efraín Juárez con Pumas.

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