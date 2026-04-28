Pumas vs América en CU: precios y dónde comprar boletos para el partido de vuelta de la Liguilla del Clausura 2026

Pumas recibe al América en CU para la vuelta de cuartos de final; revisa fechas, precios oficiales y dónde comprar boletos

Pumas recibe al América en Ciudad Universitaria | Imago7

El Clásico Capitalino define un boleto a semifinales del Clausura 2026. Pumas recibe al América en el Estadio Olímpico Universitario para el partido de vuelta de los cuartos de final, en una serie que enfrenta al líder general contra uno de los equipos con mayor historial reciente en Liguilla.

Pumas terminó la fase regular en el primer lugar con 36 puntos tras vencer a Pachuca en la jornada 17. El equipo dirigido por Efraín Juárez registró 10 victorias, seis empates y una derrota, con 34 goles a favor y 17 en contra, cifras que le permitieron quedarse con el liderato por diferencia de goles sobre Chivas.

El conjunto universitario aseguró esa posición en la última fecha, siendo la única jornada en la que ocupó la cima. Este rendimiento representa su mejor registro histórico de puntos en torneos cortos, superando los 35 que había conseguido en el Apertura 2015.

América, por su parte, cerró el torneo con una derrota por 1-0 ante Atlas en la jornada 17, resultado que confirmó un cierre irregular antes de clasificar a la Liguilla. Sin embargo, el equipo dirigido por André Jardine cuenta con un antecedente positivo similar en fase final: en el Apertura 2024 se coronó campeón tras ingresar como octavo lugar, avanzando desde el Play In al eliminar a Tijuana en penales y posteriormente a Toluca, Cruz Azul y Rayados, recorrido que respalda su desempeño en eliminatorias.

Liga MX 2026: ¿Cuándo es el partido de vuelta Pumas vs América en CU?

El partido de vuelta entre Pumas y América se jugará el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario. Este encuentro definirá al equipo que avanzará a las semifinales del Clausura 2026.

La serie comenzará con el duelo de ida el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Azteca. Ambos partidos corresponden a los cuartos de final de un torneo que recuperó el formato directo, sin Play In en esta fase.

En caso de empate en el marcador global tras los dos encuentros, el reglamento establece que avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general. Pumas cuenta con esa ventaja tras finalizar como líder del torneo.

Pumas vs América en CU: precios y dónde comprar los boletos para el Clásico capitalino

Pumas pondrá a la venta los boletos para el partido de vuelta con un esquema que inicia con preventa. El 28 de abril, a partir de las 10:00 horas, los tarjetahabientes de Banco Mifel podrán acceder a la compra anticipada a través de Ticketmaster, mientras que la venta general comenzará el 30 de abril en la misma plataforma.

Antes de revisar los precios, es importante considerar que las cifras no incluyen los cargos por servicio de Ticketmaster. El contexto de Liguilla y el cierre en casa del líder general anticipan una alta demanda, por lo que el acceso a boletos dependerá en gran medida de la disponibilidad en cada zona del estadio.

Planta alta pebetero: $516

Cabecera norte: $313.25

Planta baja general: $622.25

Palomar general: $707.50

Palomar Goya: $781.25

Pumas vs América en la Liguilla 2026: ¿Dónde ver en vivo la Liga MX?

Los partidos de local de Pumas y América en la Liguilla del Clausura 2026 serán transmitidos a través de TUDN y la plataforma ViX Premium, opciones que permiten seguir los encuentros en televisión y vía streaming. También podrás seguir el partido en vivo en el minuto a minuto de Claro Sports, con seguimiento en tiempo real, estadísticas y actualización constante durante el desarrollo del partido.

Te puede interesar