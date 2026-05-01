Resultado MiLoto hoy, 30 de abril de 2026: estos son los números ganadores

Hubo un afortunado que consiguió los cinco aciertos y se llevó el gran acumulado de $450 millones de pesos.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

La emoción con los juegos de azar en Colombia alcanzó un punto altísimo durante la noche del jueves. MiLoto ha tomado gran popularidad en poco tiempo por el formato tann sencillo que maneja en su sorteo y también por la frecuencia con la que entrega grandes recompensas. Pues eso fue lo que ocurrió, ya que hubo un afortunado que se llevó el premio mayor acumulado.

Resultado de MiLoto este jueves, 30 de abril de 2026

Números ganadores: 13 – 20 – 32 – 35 – 36.

13 – 20 – 32 – 35 – 36. Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

Reultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

¿Cómo se juega MiLoto?

La manera de realizar un línea de juego es bien sencilla, pues solamente hay que escoger cinco cifras entre el 1 y el 39. La persona puede hacer su tiquete manual o pedirle al vendedor que lo genere de forma automática, en la que el sistema hará una elección aleatoria. Quien consiga coincidencias completas se lleva el acumulado que vaya hasta ese momento. Se puede realizar en puntos de venta autorizados o por medio del sitio web.

¿Qué hacer si gana un premio de MiLoto?

Lo primero que se tiene que sabes es que existe un monto máximo que puede ser cobrado en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, de superarse ese límite, la persona deberá acudir a una oficina especializada de las que están repartidas por las diferentes regiones de Colombia. El procedimiento a seguir está especificado en el reglamento de juego del reverso del tiquete o en el sitio web.

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