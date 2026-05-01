Carlos Sánchez responde: ¿La Selección se debe armar para Luis Díaz o James Rodríguez?

Tanto ‘Lucho’ como James son referentes y líderes de la Selección Colombia, dos infaltables para Néstor Lorenzo.

Alguien que tiene voz autorizada para hablar de la Selección Colombia es Carlos Sánchez, exjugador que estuvo en exclusiva con Claro Sports hablando sobre el elenco nacional, el cual dentro de poco arrancará su participación en el Mundial 2026.

Si bien restan dos amistosos contra Costa Rica y Jordania antes de encarar la cita orbital, en el entorno de la ‘Tricolor’ ya se siente el ambiente mundialista. Recordemos que el equipo de Néstor Lorenzo quedó en el Grupo K junto a Uzbekistán, República del Congo y Portugal.

Ante Croacia y Francia las sensaciones no fueron las mejores, ya que Colombia perdió ambos compromisos y cometió varios errores tanto en ataque como en defensa. A pesar de eso, para la Carlos la ‘Roca’ Sánchez no hay motivos para alarmarse, pues tiene la confianza de que se va a hacer una buena presentación en el Mundial.

Una postura de calma para el Mundial

“Yo estoy muy tanquilo con la selección, veo que tiene un grupo muy bueno, maduro, jugadores nuevos que han llegado y se han adaptado bien, un cuerpo técnico comprometido. Se está especulando mucho por las dos últimas imágenes que dejó la selección, que nos sirva para ver dónde estamos parados. Antes de esos dos partidos decíamos que Colombia estaba para llegar a la final, ahora las mismas personas dicen que no pasan de la primera ronda”.

“La selección venía de un invicto largo, por eso la posicionábamos como finalista. Quizás inconscientemente uno entra en un estado de relajación y pasan estas cosas, ya nos ponemos alerta y el consejo es ir paso a paso, no hay que pensar en la final sin haber jugado el primer partido, la final es el próximo partido”.

¿Armar una selección para rodear a Luis Díaz o James Rodríguez?

“Yo no estoy muy de acuerdo con eso de rodear a uno, se tiene que rodear a todo el grupo y entender las cualidades de cada jugador. Cuando yo jugaba el técnico me decía ‘cuando recuperes la pelota se la tienes que dar a James en este lugar y james va a hacer esto’. Yo cumplía mi rol, James cumple el de él. Yo soy crack en lo mío, tú eres crack en lo tuyo. Eso de rodear no pasa porque vas a depender de un jugador“.

“James es muy bueno en lo que hace, que no estuvo bien estos últimos partidos, sí, hay que ser conscientes y realistas, pero yo sé que si él está bien físicamente, puede aportar muchísimo. Es ganador y siempre que se vistió con la selección ha funcionado, le ha ido bien”.

Carlos Sánchez en un Colombia vs Perú | Vizzor Image

“Otro punto que por ahí uno escucha mucho es que el hombre no juega, no tiene ritmo. Yo discrepo con eso porque ni el periodista ni el hincha de la selección sabe lo que pasa en un club. Yo he estado en clubes que con un técnico jugué 32 partidos de 38, llegó otro y no jugué nunca. ¿A mí se me olvidó jugar al fútbol? No. Yo me tengo que entrenar, el valor se lo tiene que dar el jugador, no te lo da el técnico ni el hincha, me lo tengo que dar yo cada día siendo exitoso, entrenándome bien, preparándome como un profesional, para eso me pagan”.

¿La falta de juegos no es factor determinante para James?

“El ritmo no te lo dan los partidos, el ritmo te lo dan los entrenamientos para jugar los partidos. Muchas veces el que juega no es que está mejor entrenado que el otro, simplemente es decisión del técnico… Hay muchos casos de jugadores que no juegan en sus clubes y luego van a la selección y funcionan bien. Abel Aguilar, por ejemplo, antes del Mundial estaba en el Cali, no jugaba y cuando jugaba en la selección rendía”.

Carlos Sánchez recibiendo órdenes de José Pékerman | Vizzor Image

“Yo entiendo que hay que darle oportunidades a otros y que uno cumple un ciclo, eso el jugador también lo tiene que entender, no es fácil. Pero los procesos de cambio en la selección ya están dentro de la selección, tiene que ser así. Están los once que juegan, pero hay doce o trece atrás que están esperando… Es la convivencia la que te da la garantía de poder funcionar, convocatoria sobre convocatoria”.

Su pronóstico de la Selección Colombia para el Mundial

“La selección si se lo propone puede llegar hasta el final. Son todas finales, la final es el primer partido, después la siguiente, son todas finales”, dijo Carlos Sánchez sobre los rivales del grupo.

El jugador del fútbol colombiano que quisiera ver jugar en la Selección Colombia

“Me está gustando ‘Tatay’ del Tolima, es un jugador distinto, que entra a muchas fases del juego. Puede tener proceso de selección. Hoy también me gusta como está jugando Tolima, por eso te digo ese, porque estoy siguiendo bastante al Tolima”.

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