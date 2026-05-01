Resultados de loterías Bogotá y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 30 de abril de 2026

Esta es una ocasión especial para las dos loterías principales que se juegan los jueves, pues tendrán sorteo antes de un festivo.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

Este no fue un día como los demás para los juegos de azar en Colombia. El viernes es día festivo, así que la noche del jueves tuvo especial atención por parte del público para las dos loterías principales que se jugaron. Además, estuvieron los chances habituales, que suelen dejar ganadores repartidos por todo el país con sus distintas modalidades.

Lotería de Bogotá

Resultados. – Lotería de Bogotá.

Lotería de Risaralda

Resultados. – Lotería de Risaralda.

Resultados de chances

Pick 3: 585

585 Pick 4: 1375

1375 Super Chontico Noche: 1776-2

1776-2 Astro Luna: 6868 – Capricornio

6868 – Capricornio Caribeña Noche: 0825-2

0825-2 Sinuano Noche: 2658-6

2658-6 Motilón Noche: 5547-6

5547-6 Fantástica Noche: 7254

7254 Culona Noche: 4469

4469 Cafeterito Noche: 8970-8

8970-8 Chontico Noche: 3632.8

3632.8 Paisita Noche: 9561

¿Qué hacer si gana un premio de lotería?

El procedimiento para reclamar premios de juegos de azar puede cambiar de una actividad a otra, pues cada compañía organizadora puede tener distintos estándares. Esa es la razón por la que las personas deberán guardar el tiquete en perfecto estado y consultar el reglamento en cuestión, que suele estar al reverso del comprobante y en el sitio web oficial.

Como generalidad, los juegos tienen un límite de dineros que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. En caso de sobrepasar ese tope, se activan unos protocolos de seguridad y liquidación de impuestos, los cuales tendrán pasos adicionales en cuanto a reunir documentación del ganador o desplazarse a oficinas especializadas para realizar el trámite.

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