Resultados de loterías Bogotá y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 30 de abril de 2026
Esta es una ocasión especial para las dos loterías principales que se juegan los jueves, pues tendrán sorteo antes de un festivo.
- ¿Stray Kids en Colombia? Esto es lo que se sabe
- Maroon 5 cambia fecha de concierto, ya no será el 26 de abril: ¿Cuándo será su concierto en Colombia?
- ¿Habrá tercera fecha de BTS en Colombia? Esto se sabe
Este no fue un día como los demás para los juegos de azar en Colombia. El viernes es día festivo, así que la noche del jueves tuvo especial atención por parte del público para las dos loterías principales que se jugaron. Además, estuvieron los chances habituales, que suelen dejar ganadores repartidos por todo el país con sus distintas modalidades.
Lotería de Bogotá
Lotería de Risaralda
Resultados de chances
- Pick 3: 585
- Pick 4: 1375
- Super Chontico Noche: 1776-2
- Astro Luna: 6868 – Capricornio
- Caribeña Noche: 0825-2
- Sinuano Noche: 2658-6
- Motilón Noche: 5547-6
- Fantástica Noche: 7254
- Culona Noche: 4469
- Cafeterito Noche: 8970-8
- Chontico Noche: 3632.8
- Paisita Noche: 9561
¿Qué hacer si gana un premio de lotería?
El procedimiento para reclamar premios de juegos de azar puede cambiar de una actividad a otra, pues cada compañía organizadora puede tener distintos estándares. Esa es la razón por la que las personas deberán guardar el tiquete en perfecto estado y consultar el reglamento en cuestión, que suele estar al reverso del comprobante y en el sitio web oficial.
Como generalidad, los juegos tienen un límite de dineros que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. En caso de sobrepasar ese tope, se activan unos protocolos de seguridad y liquidación de impuestos, los cuales tendrán pasos adicionales en cuanto a reunir documentación del ganador o desplazarse a oficinas especializadas para realizar el trámite.