Humberto Suazo sueña con regresar a Rayados: “Me dieron todo lo que tengo”

El exdelantero chileno expresó su deseo de regresar al club regiomontano y respaldó el trabajo de Matías Almeyda

Humberto Suazo no descarta regresar a Rayados de Monterrey en el futuro. El exdelantero chileno, quien será reconocido en la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Fútbol 2026, habló en entrevista exclusiva con Claro Sports sobre su relación con el conjunto regiomontano, su etapa como futbolista y el deseo de volver a formar parte de la institución que marcó su trayectoria en México.

El exjugador también analizó la situación que atraviesa Monterrey, respaldó el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Matías Almeyda y pidió a la afición mantener la confianza en el proceso.

Humberto Suazo mantiene el sueño de regresar a Rayados

Aunque actualmente se encuentra en una etapa como entrenador en el fútbol chileno, Suazo reconoció que conserva la intención de volver a Monterrey para contribuir desde otra función.

“Yo creo que el club lo sabe. En algún momento espero retribuir, sea donde sea, devolver la mano donde el club invirtió tanto en mí. Creo que ese ha sido mi sueño, pero todo a su debido tiempo. Creo que estoy en un lindo club de ascenso de Chile, que es primera vez que estamos peleando por el campeonato, y la verdad que estoy muy contento”, expresó.

El chileno explicó que continúa siguiendo los partidos de Rayados, a pesar de que sus responsabilidades como entrenador han reducido el tiempo que puede dedicar a observar al equipo.

“Siempre he estado pendiente de Rayados. Veo todos los partidos que pueda. Hoy a veces tengo poco tiempo, pero después los vuelvo a ver porque estoy en una etapa diferente en Chile, dirigiendo a un club, pero siempre pendiente del club. Creo que el club me dio todo lo que tengo, siempre se lo he dicho, y cada vez que voy a la ciudad la gente me lo hace saber, el cariño, el reconocimiento. Qué mejor que, siendo extranjero, te reciban con este cariño. Para mí ha sido muy clave”, señaló.

Suazo respalda a Matías Almeyda y pide paciencia a la afición de Monterrey

Al referirse al presente de Rayados y a la necesidad de recuperar la identidad del equipo, Suazo manifestó su confianza en el trabajo que realiza el cuerpo técnico.

“Yo creo que primero un mensaje a la gente: muchas gracias por el cariño. Que confíe en el cuerpo técnico que hay, en los jugadores. Creo que se va a generar una identidad, de eso estoy seguro. Creo que el equipo se va a fortalecer sí o sí. Por eso yo, como aficionado, estoy tranquilo”, afirmó.

Suazo también expresó su respaldo a Matías Almeyda y aseguró que espera una evolución en el funcionamiento del conjunto regiomontano. “Creo que las cosas se van a hacer mejor de lo que está pasando hoy en día. Hay que confiar. Soy de la gente que confía en los procesos. Matías lo va a hacer muy bien y esperar que Rayados nos dé muchas alegrías en lo que resta del campeonato”, agregó.

Humberto Suazo recuerda sus inicios en México y reconoce el apoyo de sus compañeros

El exatacante recordó que su adaptación al fútbol mexicano no fue inmediata, a pesar de los antecedentes goleadores con los que llegó a Monterrey.

“Yo creo que al principio me costó cuando llegué. Llegué con un pergamino, salí goleador en varias Sudamericanas, goleador del mundo, y no me fue tan bien. Pero después la actitud, la convicción, pensar que el club había confiado en mí, había pagado en ese momento mucho dinero por traerme”, recordó.

El chileno también destacó la importancia de mantener una preparación constante y el acompañamiento de su entorno durante su carrera. “Yo creo que eso fue la clave, día a día preocuparme de rendir. Lo más importante para mí siempre ha sido la familia, que estuvo en los momentos difíciles, los momentos complicados, donde más me levantó. Yo creo que esa es la clave para después hacer historia junto al club”, explicó.

¿Qué significa para Humberto Suazo ingresar al Salón de la Fama del Fútbol?

Suazo también compartió sus sensaciones antes de recibir el reconocimiento por su trayectoria, una distinción que lo llevará a formar parte del Salón de la Fama del Fútbol en su edición de 2026. “La verdad que muy emocionante. Creo que a lo mejor uno no dimensiona dónde está, pero la verdad con una satisfacción de que hiciste las cosas bien en un país que no es el tuyo. Y la verdad que, más que todo, agradecer al Club de Fútbol Monterrey por confiar en mí, por darme las herramientas, y aquí estoy, pues la verdad que muy contento y orgulloso de lo que se viene más adelante”, declaró.

El reconocimiento también le permitirá compartir la ceremonia con otras figuras que han formado parte de la historia del fútbol, una experiencia que el chileno relacionó con el cumplimiento de sus objetivos como jugador.