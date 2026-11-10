El árbitro asistente Jesús Gómez sería suspendido por burlarse de la afición del Atlas y se perdería la Liguilla del Apertura 2026

El árbitro asistente habría realizado un gesto de burla hacia la afición rojinegra y la Comisión de Arbitraje lo dejaría fuera de la fase final del torneo

Jesús Gómez sería sancionado por burlarse de los aficionados del Atlas. | Imago 7

El árbitro asistente Jesús Gómez podría quedar fuera de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX, después de protagonizar un incidente con aficionados del Atlas. El integrante del cuerpo arbitral habría realizado un gesto hacia la tribuna que provocó cuestionamientos sobre su comportamiento y que podría derivar en una sanción.

Claro Sports pudo saber que Jesús Gómez se haría acreedor a un castigo por parte de la Comisión de Arbitraje, organismo que tomaría medidas tras lo ocurrido con los seguidores rojinegros. La consecuencia sería su ausencia en las designaciones en la última jornada y para la fase final del campeonato, aunque todavía estaría pendiente la confirmación oficial de la medida.

El caso surge en un momento en el que los equipos de la Liga MX se preparan para disputar el cierre de la temporada regular, con la fecha 17, y la Liguilla del Apertura 2026. La posible suspensión impediría que Gómez participe en ambos casos, incluidos los partidos de eliminación directa, una etapa en la que los de negro reciben designaciones de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión de Arbitraje.

¿Qué hizo Jesús Gómez durante el partido entre Atlas y Pachuca?

El incidente ocurrió durante el encuentro entre Atlas y Pachuca, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026, que terminó con victoria de los Tuzos por 4-1 en el Estadio Jalisco. El resultado dejó al conjunto rojinegro con 27 puntos y complicó sus aspiraciones de finalizar entre los primeros cuatro lugares de la clasificación.

Durante el compromiso, Jesús Aarón Gómez Ruiz habría respondido a los reclamos de un sector de la afición del Atlas con una seña de cuatro dedos, en aparente referencia a las anotaciones que había recibido el equipo local. El momento quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y provocó cuestionamientos sobre la conducta del asistente.

El gesto se habría producido después de que algunos aficionados dirigieran reclamos e insultos hacia el integrante del cuerpo arbitral. La acción fue interpretada como una burla hacia los seguidores rojinegros, aunque no se ha difundido una explicación pública del propio Jesús Gómez sobre lo sucedido.

MÁS INFORMACIÓN: Salomón Rondón renueva con Pachuca

¡AH, CARAY!🤔 Uno de los árbitros asistentes del Atlas vs Pachuca se enganchó con aficionados que le gritaban e insultaban desde la grada y con la mano les dejó un recadito por los 4 goles que les metió Pachuca https://t.co/l8w8g3wgUG — MedioTiempo (@mediotiempo) November 8, 2026

¿Cuál sería el castigo para Jesús Gómez y por qué se perdería la Liguilla?

La Comisión de Arbitraje podría suspender a Jesús Gómez tras revisar lo ocurrido en el Estadio Jalisco. La medida impediría que el asistente reciba designaciones para la jornada 17 y los encuentros de la Liguilla del Apertura 2026.

El organismo consideraría como grave el comportamiento del asistente y que su continuidad durante el torneo se vería interrumpida. El castigo abarcaría la última jornada de la fase regular y toda la Liguilla, aunque todavía no existe un comunicado oficial que precise la duración de la sanción, si ésta se da.

La situación podría representar una consecuencia en la carrera de Gómez, quien habría estado contemplado para recibir designaciones durante la fase final. Su posible ausencia en la Liguilla significaría perder la oportunidad de participar en los encuentros que definirán al campeón del Apertura 2026, además de quedar sujeto a las determinaciones de la Comisión de Arbitraje. Por ahora, la sanción definitiva y su duración permanecen pendientes de confirmación oficial.