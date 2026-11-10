Gilberto Mora apunta a la élite de Europa: “Quiero estar en los grandes y ganar muchas cosas”

El mediocampista mexicano habló en exclusiva con Claro Sports en W Radio sobre su futuro profesional y lo que significó disputar su primer Mundial

Gilberto Mora tiene claro el siguiente objetivo de su carrera: dar el salto al fútbol europeo. Después de consolidarse en la primera división con Xolos y disputar la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana, el mediocampista de 18 años espera continuar su desarrollo en alguno de los principales clubes del continente.

En entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio, el futbolista mexicano habló de sus aspiraciones profesionales y dejó claro que, más allá del equipo al que pueda llegar, su intención es competir al máximo nivel, conquistar títulos y mantener la misma pasión por el fútbol que lo ha acompañado desde sus primeros años.

“Me veo siendo esa misma persona feliz, disfrutando el juego del fútbol. Ojalá que se pueda dar ese salto para Europa, es lo que yo quiero y espero. Voy a seguir trabajando para poder estar en los grandes de allá, jugar en un buen nivel y ganar muchas, muchas cosas”.

Mora cumplió 18 años el pasado 14 de octubre, una edad que le permite aspirar a una transferencia internacional sin las restricciones que FIFA establece para los futbolistas menores de edad.

Su proyección internacional se aceleró durante 2025, cuando conquistó la Copa Oro con la selección mayor y posteriormente destacó en el Mundial sub 20 de Chile, donde registró tres goles y dos asistencias. En 2026 dio otro paso al disputar la Copa del Mundo, una experiencia que incrementó su exposición internacional.

Aunque su nombre ha sido relacionado con distintos equipos europeos, todavía no existe un acuerdo oficial que confirme su salida de Xolos. Por ahora, el jugador mantiene su intención de continuar creciendo futbolísticamente antes de concretar el siguiente movimiento de su carrera.

Gilberto Mora recuerda la unión de México en el Mundial 2026

Mora recordó su participación con la selección mexicana en el Mundial 2026, torneo en el que hizo historia al convertirse en el futbolista más joven en representar al Tri en una Copa del Mundo.

El mediocampista debutó ante Sudáfrica con 17 años y 240 días, posteriormente fue titular frente a Chequia, Ecuador y en los octavos de final ante Inglaterra, donde la escuadra de Javier Aguirre se despidió del torneo.

Sin embargo, al hacer un balance de aquella experiencia, Mora no se concentró en los resultados deportivos. El jugador destacó la convivencia dentro de la concentración y la relación que construyeron los integrantes del plantel durante el torneo.

“Pues yo me quedo con todo, la verdad. Desde que empezamos la concentración se hizo como una familia, como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo”.

“La verdad que yo me quedo con las personas que conocí, el grupo, toda la unión que hubo en nuestro país. Me quedo con eso y con los compañeros que estuvieron conmigo, con todos, con el cuerpo técnico. Agradecido con todos ellos, con las personas que estuvieron”.

Ahora, bajo la dirección de Rafael Márquez, Mora se ha consolidado como pieza clave del esquema. Con la camiseta número 10, fue el autor del gol que aseguró el empate ante Colombia en el debut del técnico. De cara a los duelos de Nations League ante Jamaica, buscará seguir sumando protagonismo con el Tri, mientras continúa su desarrollo profesional con la mirada puesta en Europa.