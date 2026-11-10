GTA 6: ¿Cómo y qué necesitas para precargar Grand Theft Auto VI en PlayStation 5 y Xbox Series?

Rockstar Games habilitó la precarga de GTA 6 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S antes de su lanzamiento, previsto para el 19 de noviembre de 2026

el juego requerirá 212 GB de almacenamiento | @RockstarGames

Grand Theft Auto VI (GTA 6) se prepara para su lanzamiento en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, previsto para el 19 de noviembre de 2026. Antes de su llegada, Rockstar Games habilitó la precarga del videojuego, una función que permite a quienes lo adquirieron de manera anticipada descargar los archivos en sus consolas y tenerlos instalados antes de que comience su distribución.

El título requiere hasta 212 GB de almacenamiento disponible, por lo que los usuarios deberán revisar la capacidad de sus dispositivos antes de iniciar la instalación. Aunque la descarga puede realizarse con anticipación, el acceso al juego permanecerá bloqueado hasta la fecha de estreno. El procedimiento depende de la consola y de las opciones de descarga que tenga configuradas cada usuario.

¿Cuándo se puede empezar a precargar GTA 6?

La precarga de GTA 6 comenzó este martes 10 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información proporcionada por Rockstar Games. Los jugadores que hayan comprado el título en formato digital pueden iniciar la descarga desde las tiendas de PlayStation y Xbox.

La disponibilidad se estableció mediante horarios diferentes para cada plataforma. En PlayStation 5, la descarga quedó habilitada a partir de las 00:00 horas de cada región, mientras que en Xbox Series X|S comenzó de manera simultánea a las 00:00 horas GMT.

Para los usuarios de México, el horario de Xbox corresponde a las 18:00 horas del lunes 9 de noviembre, tiempo del centro del país.

La precarga permite instalar los archivos antes del estreno, pero no otorga acceso anticipado. GTA 6 estará disponible para jugar a partir del jueves 19 de noviembre de 2026, cuando se habilite el título a las 00:00 horas de cada región. El videojuego llevará a los usuarios a Vice City y al estado de Leonida, escenarios en los que se desarrollará la historia de esta entrega.

¿Cómo se precarga el GTA 6 en PlayStation 5 y Xbox Series?

Los usuarios que hayan adquirido GTA 6 en las tiendas digitales podrán descargarlo desde la biblioteca de su consola. El procedimiento cambia dependiendo del dispositivo.

Pasos para precargar GTA 6 en PlayStation 5:

Encender la consola e iniciar sesión en la cuenta con la que se compró el videojuego. Ingresar a la Biblioteca de juegos. Buscar Grand Theft Auto VI entre los títulos adquiridos. Seleccionar la opción de descarga. Esperar a que termine la instalación de los archivos.

Si las descargas automáticas están habilitadas, el proceso podrá comenzar sin intervención del usuario, siempre que exista espacio disponible y la consola permanezca encendida o en modo reposo.

Pasos para precargar GTA 6 en Xbox Series X|S:

Acceder a la cuenta de Xbox utilizada para comprar el juego. Entrar al apartado Mis juegos y aplicaciones. Localizar GTA 6 en la biblioteca de títulos adquiridos. Seleccionar la opción de instalación. Mantener la consola conectada a internet hasta completar la descarga.

En Xbox también es posible activar las actualizaciones y descargas automáticas para permitir que el sistema realice el proceso mientras permanece encendido o en modo suspensión. En ambos casos, es necesario contar con una copia digital adquirida para acceder a la precarga.

GTA 6: ¿Cómo preparar tu consola para precargarlo?

Antes de descargar GTA 6, los jugadores deberán comprobar que su consola cuenta con el almacenamiento necesario. El videojuego requiere hasta 212 GB de espacio libre, por lo que será necesario administrar los archivos instalados si la memoria disponible es insuficiente.

Para preparar PlayStation 5 o Xbox Series X|S, se recomienda revisar los siguientes aspectos:

Almacenamiento: verificar que existan al menos 212 GB disponibles para instalar el juego.

verificar que existan al menos 212 GB disponibles para instalar el juego. Conexión a internet: contar con acceso a la red durante la descarga de los archivos.

contar con acceso a la red durante la descarga de los archivos. Compra digital: confirmar que GTA 6 aparezca en la biblioteca de juegos adquiridos.

confirmar que GTA 6 aparezca en la biblioteca de juegos adquiridos. Descargas automáticas: activar esta función para permitir que la consola realice la instalación sin necesidad de iniciar el proceso manualmente.

activar esta función para permitir que la consola realice la instalación sin necesidad de iniciar el proceso manualmente. Configuración de energía: comprobar que el dispositivo permita las descargas mientras permanece en modo reposo o suspensión.

Quienes hayan reservado la edición física deberán esperar a recibir el producto para utilizar el código de descarga incluido, ya que esta presentación no contará con disco. Su comercialización está prevista a partir del 12 de noviembre, lo que permitirá realizar la instalación antes del estreno.

Por otra parte, GTA 6 llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para PC. Los usuarios que completen la precarga deberán esperar hasta el 19 de noviembre para acceder al videojuego, cuando se habilite oficialmente su ejecución en las consolas compatibles.