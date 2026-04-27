Mikel Arriola impulsa el nuevo modelo de gobierno la Liga MX: “Nos pareceremos a las mejores ligas del mundo”

El comisionado de la FMF habló en exclusiva para Claro Sports sobre el regreso de América y Cruz Azul al inmueble y la nueva Liga MX

El comisionado de la FMF, Mikel Arriola, habló en exclusiva para Claro Sports sobre el regreso de América y Cruz Azul al Estadio Azteca de cara a la Liguilla del Clausura 2026 y el impacto directo en la asistencia y en la experiencia del aficionado, además del crecimiento general de la Liga MX.

En el Clausura 2026, ambos equipos retomaron el uso del inmueble en la Ciudad de México para el cierre del torneo y la Fiesta Grabde, luego de períodos extensos jugando en sedes alternas. En el caso de La Máquina, el equipo disputará los cuartos de final ante Atlas con la vuelta en este estadio, tras haber sido tercero general, por su parte, Las Águilas recibirán a Pumas el domingo 3 de mayo, marcando el regreso del Clásico Capitalino al Coloso de Santa Úrsula.

El Estadio Banorte como eje de crecimiento

Arriola vinculó directamente el uso del inmueble con el desarrollo y crecimiento estructural de la liga, al recuperar capacidad y condiciones de espectáculo que no estaban disponibles en otras sedes durante los procesos de remodelación.

“Imagínate que habíamos perdido durante los años esos lugares adicionales en las asistencias, porque teníamos que jugar en otros estadios. Ese regreso también va a ayudar a elevar mucho el cierre que va a tener esta temporada en asistencia a los estadios, que es algo que también viene creciendo desde las últimas cinco temporadas de manera permanente, constante.

En la reciente Asamblea de Dueños, la liga reportó 3.12 millones de aficionados en la temporada y un promedio de 21,704 asistentes por partido, además de un incremento del 32% en transferencias.

“Entonces, regresar al Azteca con dos equipos tan grandes como estos significa también que, en materia de infraestructura, la liga crece. La liga crece muchísimo y el día del partido para nuestros queridos aficionados, va a ser mucho mejor”.

El modelo G18 y el nuevo gobierno corporativo

Arriola también detalló el cambio estructural aprobado en la Asamblea de Dueños de la Liga MX, donde se estableció un nuevo modelo de gobierno corporativo que busca eliminar bloques de poder y formalizar la participación de los 18 clubes en la toma de decisiones.

“Tenemos una liga con grandes dueños. Por ahí se manejó en algún momento que había grupos y creo que hoy hay que hablar de un G18, que lo que hace es generar un nuevo mecanismo de gobierno corporativo donde todos participan. Eso nos va a servir para seguir creciendo en lo deportivo, que es lo más importante, pero también para maximizar todas las propiedades que tiene nuestra liga y buscar ahora sí, en órdenes de magnitud, parecernos a las mejores del mundo”.

Este modelo, desarrollado desde 2024 y formalizado en 2026, presentó comités estratégicos en áreas deportiva, comercial, de inversión y de ética, con la participación equitativa de los 18 clubes de la liga y el objetivo de establecer decisiones colegiadas y mecanismos de control alineados a estándares internacionales.

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