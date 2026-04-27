Armando Martínez lamenta que a Pachuca enfrente a Toluca en la Liguilla: “Nos tocó bailar con la más fea”

El presidente del Pachuca, Armando Martínez, habló de sus sensaciones previo a los cuartos de final del Clausura 2026 ante los Diablos Rojos de Toluca

Pachuca y Toluca se verán las caras en los cuartos de final del Clausura 2026, una serie de pronóstico reservado debido a que la diferencia de ambos equipos durante el torneo fue de apenas un punto, una situación que parece preocupar a Armando Martínez, presidente de los Tuzos, quien reconoció en una charla exclusiva por Claro Sports durante las primeras horas de este lunes 27 de abril que a su equipo “le tocó bailar con la más fea”, una frase que indica que la situación no es la más favorable.

El equipo hidalguense cayó este sábado 25 de abril en casa ante Pumas por marcador de 0-2, resultado que lo hizo perder terreno en la clasificación al quedarse en el cuarto lugar con 31 puntos. Una victoria le habría permitido cerrar la fase regular en la tercera posición, un puesto clave considerando el criterio de desempate vigente en la Liga MX, el cual establece que, en caso de igualdad en el marcador global, avanza el equipo mejor ubicado en la tabla general.

“Estuvo bravísimo. Con sentimientos encontrados de cómo se vio porque creíamos que teníamos para más. Así es el fútbol, cometes un error y te cuesta. Pero el equipo está muy fuerte, muy unido y vamos a hacer un gran torneo, una gran Liguilla, respetando al Toluca… Nos tocó bailar con la más fea por el campeonato, pero con mucha ilusión de avanzar”, indicó Armando Martínez en exclusiva con Claro Sports.

El presidente de los Tuzos reconoce que haber terminado en la tercera posición les habría brindado mayor tranquilidad de cara al desarrollo de la Liguilla. Sin embargo, en la institución existe confianza en el proyecto y en el plantel para competir al máximo nivel y pelear por el objetivo principal, que es llegar a la final del Clausura 2026.

“Para nosotros era muy importante quedar dentro de los primeros dos lugares. Tienes esa ventaja hasta el final, pero sabemos que en la Liguilla todo puede pasar. Tuvimos un gran torneo, estamos muy confiados de nuestro equipo y de nuestro cuerpo técnico. A esperar de aquí al domingo, que nos va a tocar allá en Toluca, y con mucha emoción”, señaló el directivo.

Armando Martínez reconoció que la clave de los éxitos de Pachuca radica en la combinación entre el trabajo sólido de sus fuerzas básicas y la incorporación de fichajes estratégicos que terminan por apuntalar al equipo en momentos clave de la temporada. Los Tuzos se preparan ahora para una exigente eliminatoria ante Deportivo Toluca, con el partido de ida programado para este domingo 3 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, mientras que la vuelta de los cuartos de final se disputará el 10 de mayo en el Estadio Hidalgo, donde buscarán cerrar la serie ante su afición.

“(La clave) definitivamente es la conformación de los planteles y el modelo de negocio que tenemos, que es la combinación de los chavos, de las fuerzas básicas y de los extranjeros que tienen un gran acompañamiento a los chavos. Es lo más importante para nosotros. Se conformó un buen equipo y también el cuerpo técnico ha hecho un trabajo espectacular. Hay que avanzar a semifinales y paso a paso. Hay que llegar a la final para poder estar en la Concacaf, que es importante”, sentenció.

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