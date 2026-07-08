Justin Bieber se une al show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó al cantante canadiense como parte del espectáculo de descanso de la final, que reunirá música, fútbol e impacto social

Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS encabezarán show histórico | Reuters

La FIFA confirmó que Justin Bieber se suma como uno de los artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial 2026, en una presentación que también tendrá como cabezas de cartel a Madonna, Shakira y BTS.

El anuncio, realizado junto con Global Citizen, llega en la antesala de los partidos de cuartos de final del torneo, una fase que mantiene la atención puesta en la pelea por el título y que ahora suma otro punto de interés rumbo al cierre de la competencia.

De acuerdo con la FIFA, esta será la primera vez que la final de una Copa Mundial contará con un espectáculo de medio tiempo bajo este formato, con una transmisión de 11 minutos que reunirá a figuras de la música internacional y a invitados de distintos ámbitos culturales.

Además de Bieber, Madonna, Shakira y BTS, el programa contempla la participación de Burna Boy, Gustavo Dudamel, el coro PS 22 y Coldplay. La presentación estará curada por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y forma parte de una iniciativa que busca vincular el alcance del Mundial con proyectos educativos.

¿Cuándo y dónde es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, sede que recibirá el partido por el título y el espectáculo de descanso que será transmitido a nivel internacional.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, señaló que la incorporación de Justin Bieber al cartel forma parte del respaldo al Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca ampliar el acceso a educación de calidad y a oportunidades vinculadas al fútbol para niños de distintas regiones.

El organismo informó que el fondo tiene como meta recaudar 100 millones de dólares. Hasta el momento, la iniciativa ya superó los 50 millones y contempla que un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026 sea destinado a proyectos sociales en diferentes países.

Justin Bieber también se pronunció sobre su participación y destacó el alcance que tiene la Copa del Mundo como punto de encuentro global. “Me siento agradecido de formar parte de este espectáculo del medio tiempo, y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”, expresó.

Burna Boy, quien también será parte de la transmisión, aseguró que representar a África en este escenario implica una responsabilidad. El artista señaló que el espectáculo no solo estará enfocado en la música y el fútbol, sino también en generar oportunidades educativas para niños alrededor del mundo.

La FIFA añadió que personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets también formarán parte del evento, con el objetivo de reforzar el mensaje educativo del proyecto. Con ello, la final del Mundial 2026 apunta a tener un componente adicional fuera de la cancha, en una jornada que combinará deporte, música y una causa social.

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