Alarma en América: Dagoberto Espinoza vuelve a lesionarse la rodilla izquierda ante Cruz Azul

El canterano azulcrema tuvo que abandonar el Clásico Joven en el primer tiempo y fue trasladado a un hospital para ser evaluado

Dagoberto Espinoza sale lesionado | Claro Sports/Alejandra Suárez

Dagoberto Espinoza tuvo que abandonar el Clásico Joven ante Cruz Azul después de presentar una molestia en la rodilla izquierda. El futbolista del América no pudo continuar en el encuentro y fue trasladado a la banca para posteriormente ser llevado a un hospital durante el medio tiempo.

El problema físico adquiere relevancia debido a que se trata de la misma rodilla en la que el canterano sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en 2025. Por ahora no existe un diagnóstico que confirme una recaída y será la valoración médica la que determine el alcance de la lesión.

Espinoza ya había manifestado molestias antes de salir de manera definitiva. El jugador tuvo que abandonar momentáneamente el terreno de juego para recibir atención durante el primer tiempo, aunque después regresó para intentar continuar con el partido frente a Cruz Azul.

MÁS INFORMACIÓN: Erik Lira se sacude el golpe del Monaco y marca en el Clásico Joven

Sin embargo, al minuto 26 volvió a detenerse y pidió el cambio. El lateral se llevó las manos a la rodilla izquierda mientras permanecía tendido sobre el césped, por lo que el cuerpo médico del América ingresó para atenderlo.

El futbolista no pudo abandonar la cancha caminando. Las asistencias utilizaron el carrito para trasladarlo hacia la zona de la banca, donde el jugador mostró su frustración por la situación.

MUCHA FUERZA, DAGO🙏



Dagoberto sale en el carrito de las desgracias por lesión. El jugador salió entre lágrimas



🇲🇽#MegaFutbol

🇺🇸#SabadoFutbolero pic.twitter.com/lyvxLFyCrC — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 13, 2026

Durante la transmisión del encuentro se informó que Espinoza sería trasladado a un hospital para someterse a una revisión durante el descanso. El América deberá esperar los estudios correspondientes para conocer si existe una lesión y cuál es su alcance.

La lesión anterior de Espinoza ocurrió el 20 de septiembre de 2025, durante el partido que América disputó frente a Monterrey. En aquella ocasión sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo mantuvo fuera de actividad.

El regreso del canterano había sido parte de su proceso para recuperar continuidad con el primer equipo. Por ello, la nueva molestia en la misma zona genera atención dentro del conjunto azulcrema mientras se espera el diagnóstico médico.

América, que enfrentaba a Cruz Azul en el Clásico Joven, tuvo que realizar el cambio de Espinoza antes de terminar la primera mitad. Ahora el club deberá esperar los resultados de los estudios para determinar el tiempo de recuperación y si podrá continuar con su actividad en el Apertura 2026.

Te puede interesar: