Diego Lainez y Gerardo Arteaga protagonizan altercado y terminan expulsados tras el Clásico Regio

Los futbolistas de Tigres y Monterrey recibieron la tarjeta roja después de protagonizar un enfrentamiento al finalizar el partido

Dos jugadores expulsados en el Clásico Regio | Imago 7

El Clásico Regio 143 terminó con dos expulsiones después del silbatazo final. Diego Lainez, de Tigres, y Gerardo Arteaga, de Monterrey, recibieron la tarjeta roja luego de protagonizar un enfrentamiento en el terreno de juego tras el empate 0-0 en el Gigante de Acero.

Una vez concluido el partido, los jugadores de ambos equipos permanecieron sobre la cancha. En ese momento comenzaron los reclamos y algunos empujones entre integrantes de las dos plantillas, situación que obligó a varios futbolistas a intervenir para separar a los involucrados.

En medio de ese intercambio, Lainez y Arteaga se encararon. El árbitro central, Ismael Rosario López Peñuelas, identificó la situación y decidió expulsar a los dos futbolistas, aunque el encuentro ya había terminado.

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Lainez no estaba en el terreno de juego cuando ocurrió el incidente. El atacante de Tigres había salido de cambio al minuto 70 para dejar su lugar a Diego Sánchez. Sin embargo, regresó a la cancha después del final del partido y terminó participando en la discusión.

Arteaga, en cambio, disputó los 90 minutos con Monterrey. El lateral permaneció en el campo después del silbatazo y respondió al enfrentamiento con el jugador felino, por lo que también recibió la tarjeta roja.

Las expulsiones tendrán repercusiones para los siguientes compromisos de ambos equipos en el Apertura 2026. Lainez, en principio, no podrá participar en el próximo partido de Tigres ante FC Juárez, aunque el número definitivo de encuentros que se perderá dependerá del reporte arbitral y de la resolución de la Comisión Disciplinaria.

En el caso de Arteaga, también se espera al menos un partido de suspensión con Monterrey. La sanción podría modificarse dependiendo de la forma en que la conducta sea clasificada en la cédula arbitral.

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La Comisión Disciplinaria deberá analizar el reporte elaborado por el cuerpo arbitral y las evidencias disponibles antes de determinar los castigos correspondientes para ambos jugadores.

El empate sin goles cerró el Clásico Regio 143, pero el encuentro tuvo un episodio posterior que dejó a Tigres y Monterrey pendientes de las sanciones que recibirán Lainez y Arteaga antes de sus siguientes partidos del torneo.

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