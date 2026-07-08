Joel Huiqui renueva con Cruz Azul y revela el objetivo: “Vamos por el bicampeonato y cuatro títulos más”

El entrenador aseguró que se mantendrá una base del plantel campeón, pero que buscarán reforzarse en la lateral para el Apertura 2026

Cruz Azul confirmó la continuidad de Joel Huiqui como director técnico del primer equipo tras la obtención del campeonato del Clausura 2026. El club hizo oficial la renovación mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde anunció que el estratega permanecerá al frente de La Máquina para el próximo semestre.

Durante su presentación, Huiqui señaló que la permanencia en el cargo representa un compromiso con un proyecto que conoce desde hace más de dos décadas, desde su etapa como jugador de la institución.

“Obviamente es un gran reto poder formar parte de un proyecto tan importante como lo que es Cruz Azul. En lo que respecta a lo que yo siento, como ustedes bien saben, en mi formación como jugador conozco la institución desde hace veintitantos años y hoy más allá de la oportunidad representa un gran compromiso encabezar este proyecto que nos está encomendando el ingeniero Velázquez”, explicó.

El técnico dejó claro que el objetivo inmediato no se limita a defender el título de Liga MX. Huiqui aseguró que el mensaje dentro del club, desde que terminó la final, ha sido buscar el bicampeonato y competir por todos los torneos que disputará el equipo. “Desde que terminó la final hace más de un mes, el mensaje fue ir por el bicampeonato y no solamente es el bicampeonato. Tenemos cuatro trofeos en camino: Campeón de Campeones, Champions Cup, Leagues Cup y la Liga. Tenemos 31 partidos para poder lograrlo y estamos listos”.

JOEL HUIQUI RENOVADO COMO DT DE LA MÁQUINA 🚂



El Director Técnico campeón del fútbol mexicano permanecerá en el banquillo Celeste 🫡 pic.twitter.com/pRfGLZV9qm — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 8, 2026

Sobre el estilo de juego que pretende mantener, el entrenador señaló que no está cerrado a una sola estructura táctica y que las modificaciones dependerán del rival y de las necesidades de cada encuentro. “La línea de tres o de cuatro es relativa. Va a depender un poco del rival y de lo que representa el compromiso. No estamos cerrados a ninguna estructura. Nuestra idea futbolística va a representar siempre los valores del club”.

Huiqui también reconoció que dirigir a Cruz Azul era una meta que había trabajado durante varios años. El ahora técnico celeste afirmó que su preparación comenzó mucho antes de asumir el cargo en el primer equipo. “Lo esperé hace muchos años. Lo estuve trabajando desde mi preparación como entrenador, no solamente en cancha sino en otras áreas. Hoy me siento muy contento. Hoy oficialmente soy el entrenador de Cruz Azul y eso lo estuve esperando hace muchos años”.

Respecto a la presión que implica mantenerse en el banquillo de un club como Cruz Azul, Huiqui aseguró que entiende que los resultados son determinantes, pero subrayó la importancia del proceso de trabajo. “El entrenador hoy en día depende mucho de los resultados y si yo estoy preocupado por el resultado no me va a dejar trabajar lo que yo sé. Lo más importante es abrazar el proceso”.

Finalmente, el estratega habló sobre la conformación del plantel para el siguiente semestre. Confirmó que el club trabaja en reforzar algunas posiciones, aunque dejó en claro que la intención es mantener la base del equipo campeón. “Cuando uno consigue el objetivo, el reto que viene es repetir el objetivo y armar un equipo con un legado, un equipo que pueda competir a alto nivel varios años. Está entendido que nos falta un lateral derecho, pero hoy estoy contento con mi equipo. Mi equipo es el campeón hoy en día y ninguno saldrá”.

Con la renovación de Joel Huiqui, Cruz Azul iniciará una nueva temporada con la meta de defender el título de Liga MX y competir por el Campeón de Campeones, la Champions Cup y la Leagues Cup, torneos que el técnico considera parte del reto inmediato de su gestión.

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