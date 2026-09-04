Diego Mejía espera un duelo parejo entre Atlético de San Luis y Chivas

Diego Mejía destaca las similitudes entre ambos equipos previo al duelo de la Jornada 7 y pide concentración para buscar los tres puntos

Diego Mejía espera un duelo muy parejo ante Chivas | Imago 7

Atlético de San Luis recibe este sábado a las Chivas de Guadalajara, en la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, duelo que, para el director técnico, Diego Mejía, será muy parejo por el estilo similar de ambos planteles y que, consideró, se definirá por mínimos detalles.

“Sabemos lo que es Chivas y lo que representa en nuestro fútbol. Más que ansiedad para nosotros, la verdad es que es muy motivante enfrentar a un equipo y podernos dar cuenta en qué nivel estamos como equipo. La verdad es que creo que va a ser un gran partido. Es un partido que requiere el 100% de concentración. Yo creo que va a ser un partido muy parejo, son dos equipos que tienen un estilo de juego similar. Si bien ellos llevan mucho más tiempo trabajando con su entrenador, es una estructura similar. Ambos tratamos de ser agresivos, con esos matices que cada uno de los modelos tiene”, dijo al respecto.

El estratega de los potosinos señaló que será un muy buen partido para la afición, en el cual no pueden cometer errores ni regalarle nada al rival. Además, destacó que, tras imponerse ante Rayados de Monterrey en la jornada pasada para sumar su primera victoria, el equipo llega muy motivado a este duelo.

“Es bonito trabajar con una semana previa a un partido después de haber ganado y de la manera en la que ganamos ante un equipo como Monterrey, pero es que la presión en ese deporte siempre existe y nosotros, cada uno de los partidos que hemos jugado, siempre hemos buscado ganar. Mañana es un partido, la verdad, que muy bonito contra un gran rival y la verdad que el equipo llega muy motivado para poder enfrentar a Chivas y poder conseguir el resultado en casa”, añadió.

Finalmente, el técnico mexicano informó que Felipe Mora no estará disponible para el partido de este sábado en el Estadio Libertad Financiera, debido a que presenta una molestia muscular en la parte posterior del muslo.

Por su parte, el mediocampista Sebastien Salles-Lamonge coincidió en que tienen que aprovechar la motivación tras vencer a Monterrey y seguir mostrando en la cancha el trabajo y esfuerzo diario, como lo hicieron en el BBVA, pero ahora en casa.

“Yo creo que somos dos equipos parecidos. Tendremos que jugar nuestro fútbol, es la idea que tenemos desde el principio y, sobre todo, también la defensa que hicimos en el último partido contra Monterrey. Yo creo que todos subimos de nivel en este aspecto y será lo mínimo que podremos hacer mañana”, añadió.

Finalmente, ante la posibilidad de que este sábado Chivas tenga mayoría de seguidores en las tribunas, reconoció que sí llega a ser un golpe anímico, pero se enfocarán en su afición, a la cual les pidió seguirlos apoyando y confiando en el proceso para tener mejores resultados.

“A veces es un poco jodido tener a tanta gente para el rival, pero bueno, nos vamos a quedar con nuestra afición, con todo lo que nos pueden aportar y, bueno, nos vamos a enfocar en lo nuestro y estoy seguro de que vamos a competir y vamos a lograr y ganar los tres puntos”, puntualizó.

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