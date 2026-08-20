La contradicción de Azcárraga: defiende el ascenso seis años después del voto del América

Emilio Azcárraga hoy respalda el regreso del ascenso y descenso, aunque América votó en 2020 a favor de suspender la movilidad entre divisiones

Azcárraga hoy pide ascenso y descenso, pero América votó para suspenderlo. Imago 7

Emilio Azcárraga Jean aseguró recientemente que está a favor de recuperar el ascenso y descenso en el fútbol mexicano, al considerar que competitivamente es importante para evitar la comodidad deportiva. Sin embargo, la postura contrasta con lo ocurrido en abril de 2020, cuando América formó parte de los ocho votos que aprobaron transformar el Ascenso MX y suspender durante seis temporadas la movilidad entre las dos principales categorías del país.

Aquella votación terminó 8-7 y América fue el único de los cuatro grandes que respaldó la medida; Chivas, Cruz Azul y Pumas votaron en contra. La suspensión originalmente debía concluir tras la temporada 2025-26, pero un nuevo acuerdo de la FMF en 2026 mantuvo cerrado el sistema, por lo que el debate volvió a tomar fuerza con las declaraciones actuales de Azcárraga. LEE LA NOTA COMPLETA

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