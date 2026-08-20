Miguel Borja y Raphael Veiga reviven en América una conexión nacida en Palmeiras

El colombiano está cerca de cerrar su fichaje con las Águilas y coincidió con el brasileño en el Verdão durante las temporadas 2017 y 2019

Miguel Borja y Raphael Veiga, juntos otra vez | Claro Sports

Miguel Borja ya está en la Ciudad de México para cerrar su fichaje con el América, un movimiento que también marcará su reencuentro con Raphael Veiga. El delantero colombiano llegó al país después del acuerdo entre las Águilas y Al Wasl y ahora deberá realizar las pruebas médicas y firmar su contrato antes de que el club haga oficial su incorporación.

Este será un reencuentro ganador, ya que Borja y Veiga ya saben lo que significa compartir vestidor. Los dos coincidieron en Palmeiras durante las temporadas 2017 y 2019, antes de que sus carreras tomaran caminos distintos. Ahora, varios años después, están muy cerca de volver a jugar juntos, pero esta vez en la Liga MX.

Raphael Veiga llegó a Palmeiras a finales de 2016 procedente del Coritiba, mientras que Borja se incorporó en febrero de 2017 después de su paso por Atlético Nacional. Los dos formaron parte del plantel brasileño durante aquella temporada, aunque Veiga todavía buscaba consolidarse dentro del equipo.

Sin embargo, su primera etapa juntos duró poco, ya que Veiga salió a préstamo al Athletico Paranaense en 2018. Borja permaneció en Palmeiras y ese año tuvo una participación importante en la conquista del Brasileirao 2018, además de destacar por sus goles en las competencias que disputó el conjunto paulista.

El reencuentro se produjo en 2019, cuando Veiga regresó a Palmeiras. Durante esa campaña ambos volvieron a compartir cancha y tuvieron uno de sus momentos más recordados en la Copa Libertadores, en un partido frente a Godoy Cruz.

En aquel encuentro de vuelta de los octavos de final, Palmeiras ganó 4-0 y tanto Veiga como Borja marcaron. El mediocampista brasileño abrió el marcador de penal y posteriormente el colombiano consiguió el segundo tanto, en una noche en la que el conjunto brasileño aseguró su clasificación a la siguiente ronda.

Borja terminó su etapa con Palmeiras con 112 partidos y 36 goles, mientras que Veiga continuó en el club y con el paso de los años se convirtió en una de sus principales figuras. Aunque su etapa como compañeros fue corta, ambos conocen sus características dentro del campo y ya tuvieron la oportunidad de asociarse en partidos importantes.

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Ahora el escenario será diferente. Si Borja supera las pruebas médicas y firma su contrato, Guillermo Almada podrá contar con dos jugadores que ya se conocen desde su etapa en Brasil. América sumaría así una conexión con antecedentes en Palmeiras, con Veiga como uno de los hombres del mediocampo y Borja como una nueva opción para el ataque azulcrema.

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