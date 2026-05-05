Nueva Ola de calor en México: fecha de inicio, cuánto durará, temperaturas máximas y estados afectados

La nueva onda de calor en la Ciudad de México iniciará el martes 5 de mayo y se mantendrá hasta el próximo viernes 8

¿Cuándo inicia la nueva ola de calor en México? | Reuters

México enfrentará una nueva semana marcada por altas temperaturas, con una onda de calor que tendrá efectos en la Ciudad de México y en varias regiones del país. De acuerdo con los reportes de Protección Civil capitalina y el Servicio Meteorológico Nacional, el calor se mantendrá durante los próximos días, con valores que en algunas zonas podrían llegar hasta los 45 grados Celsius.

En la capital del país, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió un aviso especial por el incremento de temperatura. La dependencia alertó que la CDMX tendrá una nueva onda de calor a partir del martes 5 de mayo, con máximas de 29 a 32 °C en la mayor parte de la ciudad.

El pronóstico también contempla altos niveles de radiación solar UV, cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias aisladas por la tarde. Ante este escenario, las autoridades pidieron evitar la exposición prolongada al sol, usar protector solar, beber agua y cuidar a niños, adultos mayores y mascotas.

¿Cuándo inicia la nueva Ola de Calor en México y cuánto durará?

En la Ciudad de México, la nueva ola de calor comenzará el martes 5 de mayo y se mantendrá hasta el viernes 8 de mayo de 2026, por lo que tendrá una duración estimada de cuatro días. Durante ese periodo, la temperatura máxima se ubicará entre 29 y 32 °C, de acuerdo con la información difundida por Protección Civil capitalina y retomada por medios nacionales.

A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional reportó que la onda de calor prevalecerá en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla, además de iniciar en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Campeche y Yucatán.

El pronóstico extendido del SMN marca que el episodio de calor seguirá bajo vigilancia en un periodo de 96 horas. En algunas zonas del norte y noreste, como Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, la onda de calor podría finalizar el jueves, aunque el reporte puede cambiar según los avisos diarios de las autoridades meteorológicas.

Clima extremo en México: estos son los estados que tendrán hasta 45° C

El SMN prevé temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estas entidades estarán entre las más afectadas por el calor durante la jornada, con regiones específicas del norte, centro, occidente, sur y sureste del país bajo pronóstico de máximas elevadas.

El reporte meteorológico también coloca con máximas de 35 a 40 °C a Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Nayarit, Colima, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Para la Ciudad de México, el pronóstico oficial marca un rango de 30 a 32 °C en la capital.

La recomendación para la población es consultar los avisos oficiales antes de salir, evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación, mantenerse hidratada y no dejar personas ni animales dentro de vehículos cerrados. Las autoridades también pidieron especial atención para bebés, niñas, niños, personas adultas mayores y quienes realizan traslados largos durante la tarde.

TE PUEDE INTERESAR: