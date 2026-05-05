La Comisión Disciplinaria da resolución sobre la alineación indebida del América

Las Águilas reciben multa por no respetar el procedimiento de sustituciones en la ida de cuartos ante Pumas; la Comisión de Árbitros verá la responsabilidad del cuerpo arbitral

América libra eliminación en la mesa y recibe sanción. | Imago 7

América no perderá en la mesa la eliminatoria de cuartos de final ante Pumas, pero sí recibió una sanción por lo ocurrido en el partido de ida del Clausura 2026. A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informó que hubo una omisión en el procedimiento de sustituciones del club local, aunque aclaró que el caso no entra en los supuestos de alineación indebida.

La resolución llega después de la queja presentada por Pumas, que buscaba que se revisara lo ocurrido al minuto 62 del partido disputado en el Estadio Azteca. El duelo de ida terminó 3-3 y la polémica se centró en una secuencia de cambios durante la atención médica a Sebastián Cáceres, quien fue revisado por una posible conmoción cerebral.

De acuerdo con la Comisión Disciplinaria, durante esa acción se permitió el ingreso del jugador número 22 en sustitución del número 32. Más tarde, por intervención del cuerpo técnico del América, se realizó un ajuste al cambio anunciado y se autorizó finalmente el ingreso del número 22 en lugar del número 4.

¿Qué pasó en el América vs Pumas?

La jugada que abrió la controversia involucró a Miguel Ángel Vázquez y Thiago Espinosa. Según la secuencia descrita, el cuarto árbitro mostró primero un cambio en el que entraba Espinosa y salía Vázquez. Después, con la valoración médica a Cáceres y el posible protocolo de conmoción, el cuerpo técnico americanista corrigió el movimiento antes de que se reanudara el juego.

El punto de discusión era si Vázquez ya había salido por completo del terreno de juego y si, por lo tanto, el cambio ya se había consumado. En caso de que eso hubiera ocurrido, el regreso del jugador al campo podía abrir la puerta a una protesta por una posible irregularidad.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria concluyó que la omisión no corresponde a los supuestos de alineación indebida previstos en el Artículo 26 del Reglamento de Competencia de la Liga MX ni en el Artículo 52 del Reglamento de Sanciones. La resolución señaló que esos casos se configuran cuando participa un jugador no registrado, un elemento suspendido, se incumplen condiciones de alineación o existe suplantación.

América recibe multa y Pumas no gana la serie en la mesa

Aunque no se acreditó alineación indebida, América sí fue sancionado por no respetar el número de oportunidades o momentos de sustitución establecidos en el reglamento. Con base en el Artículo 51 del Reglamento de Sanciones, la Comisión Disciplinaria impuso una multa al club azulcrema.

El comunicado no precisa si se trata de una multa económica o de qué tipo. Lo que sí deja claro es que el resultado deportivo no se modifica, por lo que Pumas no obtendrá el pase a semifinales por la vía administrativa y la eliminatoria se definirá en la cancha.

Con esta resolución, el partido de vuelta de los cuartos de final se mantiene para el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario. América y Pumas deberán resolver la serie en Ciudad Universitaria, después del 3-3 de la ida en el Estadio Azteca.

¿Qué pasará con Luis Enrique Santander y el cuerpo arbitral?

La revisión no sólo apunta al América. La Comisión Disciplinaria también informó que la Comisión de Árbitros de la FMF determinará, en su caso, la responsabilidad del cuerpo arbitral, encabezado por Luis Enrique Santander.

La autoridad arbitral deberá revisar por qué se permitió el ingreso inicial del jugador número 22, por qué se ajustó el cambio después de la intervención del cuerpo técnico del América y cómo se registró finalmente la sustitución en el informe arbitral.

Por ahora, el caso deja dos consecuencias: América recibe una multa por la sustitución no reglamentaria, Pumas tendrá que buscar el pase a semifinales en el terreno de juego y la Comisión de Árbitros de la FMF se encargará de la responsabilidad del cuerpo arbitral.

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