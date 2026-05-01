¿Quién reemplaza a la ‘Hormiga’? Chivas sin cuatro titulares y contra un Tigres enrachado

El Rebaño prepara cambios obligados por bajas de selección rumbo a la ida de cuartos de final ante Tigres en la Liguilla del Clausura 2026

Chivas ya se enfoca en el partido de ida de cuartos de final ante Tigres, donde el técnico rojiblanco se verá obligado a modificar su once titular debido a las ausencias por convocatorias a la selección mexicana. El equipo trabaja en ajustes clave para encarar uno de los compromisos más exigentes de la Liguilla del Clausura 2026.

Las bajas obligan al entrenador a realizar al menos cuatro cambios en su alineación. En la portería, Óscar Whalley se mantendría como titular tras la ausencia de Raúl ‘Tala’ Rangel, mientras que en defensa se perfila una línea con Diego Campillo, José Castillo y Miguel Tapias, fórmula que ya fue utilizada en el reciente duelo ante Xolos.

Cambios obligados en ataque

En la zona ofensiva también habrá movimientos importantes. Jugadores como Yael Padilla y Efraín Álvarez aparecen como opciones para ocupar los espacios que dejarán futbolistas habituales en el esquema titular. Hugo Camberos también se perfila para tener actividad por el sector izquierdo.

La ausencia de Roberto Alvarado y Armando González obliga a replantear el ataque, donde Ángel ‘Cuate’ Sepúlveda apunta a reaparecer como titular, siendo una de las principales cartas del equipo para el encuentro.

Un reto complicado en el Volcán

Chivas enfrentará a un Tigres que llega en buen momento, con resultados positivos tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup. El duelo en el Estadio Universitario representa una prueba importante para el conjunto tapatío.

El objetivo del Rebaño será claro: obtener un resultado favorable como visitante que le permita definir la serie en casa. Con un plantel ajustado por las bajas, el equipo buscará responder en uno de los escenarios más complicados del fútbol mexicano.

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