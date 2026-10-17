Dibu Martínez sale en camilla tras un fuerte golpe en la cabeza y es trasladado al hospital

El portero argentino sufrió un brutal choque de cabezas durante el Everton vs Chelsea. Xabi Alonso confirmó que abandonó el estadio consciente.

Chelsea espera evaluaciones para conocer el estado del arquero | Reuters

El triunfo del Chelsea por 2-0 sobre el Everton, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, quedó marcado por la preocupante lesión de Emiliano Martínez, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y fue trasladado a un hospital después de sufrir un fuerte choque de cabezas durante el segundo tiempo.

El guardameta argentino chocó con Jarrad Branthwaite, capitán de los Toffees, cuando ambos disputaban un balón aéreo en el área. El impacto obligó a detener el encuentro durante varios minutos, mientras el cuerpo médico atendía al futbolista de 34 años, que permaneció tendido sobre el césped antes de ser retirado con el cuello inmovilizado.

Tras el encuentro, Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, confirmó que Martínez había recuperado la consciencia y estaba siendo sometido a pruebas médicas para determinar las consecuencias del golpe. “Por lo que sé, salió del estadio consciente. Está en el hospital, donde le están haciendo pruebas por precaución. Veremos. Esto es todo lo que sé por ahora”.

Las declaraciones del técnico español ofrecieron una primera señal alentadora sobre el estado del portero, aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo ni se conoce si la lesión lo obligará a perderse los próximos compromisos del Chelsea. El club deberá esperar los resultados de los estudios médicos antes de determinar los siguientes pasos en su recuperación.

La lesión también obligó a Xabi a modificar su equipo. Mike Penders, guardameta belga de 21 años, ingresó en sustitución del argentino e hizo su debut en la Premier League. El joven portero mantuvo el arco en cero durante los minutos restantes, mientras Branthwaite consiguió continuar en el partido después de recibir atención médica.

Pedro Neto marcó los dos goles del Chelsea, al inicio del segundo tiempo y en el minuto 90, para asegurar una victoria que permitió a los Blues escalar al cuarto puesto de la clasificación. Sin embargo, el portugués reconoció que la principal preocupación del vestuario era la salud de Martínez y dedicó el triunfo a su compañero. “Una lástima lo de Emi, pero le deseamos lo mejor. Esta victoria es para él. Estamos muy contentos, pero tenemos la cabeza puesta en él”, declaró Neto después del encuentro.

La evolución del Dibu Martínez quedará pendiente de los resultados de las pruebas, que permitirán establecer el alcance de la lesión y si podrá reincorporarse a los entrenamientos con el Chelsea.