Debut redondo de Juan Guillermo Cuadrado en El Campín con Millonarios: figura y los aplausos

El volante ex-Selección Colombia había jugado 2 partidos con el ‘Embajador’, pero ninguno había sido en el ‘Coloso de la 57’.

Juan Guillermo Cuadrado vs Jaguares/ Vizzor.

Millonarios le pasó por encima a Jaguares. Gracias a los goles de Leonardo Castro, Daniel Ruiz y un doblete de Andrey Estupiñán el elenco bogotano venció este sábado 17 de octubre 4-1 al elenco de Montería. El equipo de Alberto Gamero respiró, ya que llevaba 4 compromisos desconociendo la victoria y ahora se ubica cuarto de la tabla de posiciones con 25 puntos en 14 juegos.

Si bien en la antesala de este juego, los focos estaban centralizados en la respuesta que iba a dar el gramado de El Campín, después de lo que ha sido la bochornosa administración de Sencia con el césped del máximo escenario deportivo de los bogotanos, hubo un jugador que se robó el show en la capital de la República.

Después de haber tenido minutos contra Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot y contra Fortaleza en el Metropolitano de Techo, Juan Guillermo Cuadrado tuvo su anhelado debut con la camiseta de Millonarios en El Campín, algo que se alargó ya que el pasado martes 13 de octubre no se pudo jugar por el estado de la grama y que el partido ante Once Caldas fuera postergado.

Los números de Juan Guillermo Cuadrado vs Jaguares

7.1 de puntuación para SofaScore, el sexto mejor calificado de Millonarios.

Tiros totales: 3.

Tiros a puerta: 1.

Asistencias: 1.

Pases clave: 3.

Pases precisos: 31/34 (91%).

Contribuciones defensivas: 2.

Entradas ganadas 1/2.

Recuperaciones: 5.

Duelos ganados: 18/6.

Faltas: 2.

Cuadrado Vs Jaguares/ ChatGPT/ SofaScore.

Sin embargo más allá de los datos, a Juan Guillermo Cuadrado se le ve en buen estado de forma, el futbolista con un gran pasado en el fútbol del ‘Viejo Continente’ dejó demostrado este sábado ante Jaguares en El Campín, que no vino para ser suplente y que su intención de jugar en el frente de ataque es clara, no como muchos pensaban que llegaría, a ser lateral derecho tras la lesión de Jhomier Guerrero.

En conclusión y tras los 80 minutos que disputó Juan Guillermo Cuadrado este sábado en El Campín contra Jaguares, y a pesar de haber visto la cartulina amarilla, el jugador dejó grandes impresiones para el conjunto ‘Embajador’ de cara a lo que se viene. Algo que el público calificó y agradeció con aplausos en las gradas.

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