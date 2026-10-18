Vucetich culpa a la expulsión de Brunetta por el empate ante Chivas, pero admite que no vio la jugada

El conjunto regio se adelantó en el marcador, pero Jordan Carrillo consiguió la igualdad durante el segundo tiempo

Víctor Manuel Vucetich atribuyó a la expulsión de Juan Brunetta el empate 1-1 que Tigres registró frente a Chivas en el Estadio Akron, correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026. El entrenador sostuvo que su equipo tenía controlada la propuesta ofensiva del Guadalajara antes de quedarse con diez jugadores, situación que lo obligó a modificar el planteamiento cuando todavía conservaba la ventaja.

Brunetta puso adelante a Tigres al minuto 36, tras una asistencia de Diego Lainez, pero recibió la tarjeta roja durante el tiempo agregado de la primera mitad por una entrada sobre Leonel Calderón. En la segunda parte, el cuadro de Gabriel Milito aprovechó la superioridad numérica y consiguió el empate por conducto de Jordán Carrillo, al minuto 77. La secuencia se convirtió en el centro del análisis posterior de Vucetich.

Vucetich atribuye el cambio del partido a la expulsión de Brunetta

“Supimos capitalizar una muy buena acción, supimos llevar la ventaja, estábamos contrarrestando todo lo que intentaba el equipo de Chivas. Sin embargo, yo creo que esa acción casual, fortuita, pues, nos deja con un elemento menos. Eso ellos lo utilizan de alguna manera para buscar abrir la cancha. Entonces, hay que modificar el esquema, buscar cerrar los espacios y buscar tener situaciones que en un momento dado nos puedan generar”, declaró el entrenador de Tigres.

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“Yo considero que desde que iniciamos el encuentro, la postura del equipo fue salir por la victoria, creo que trabajamos para ello. Teníamos que aguantar. Por desgracia, los últimos segundos se rompe esa idea, no se puede después modificar como uno hubiera querido, entonces tiene que readaptar al equipo a otra forma y a otra circunstancial”, agregó sobre el efecto que tuvo la expulsión en los planes del conjunto regiomontano.

La tarjeta roja obligó a Tigres a reorganizar sus líneas y reducir espacios ante el avance de Guadalajara, que tomó la iniciativa durante el segundo tiempo. Vucetich explicó que su equipo pasó de buscar la victoria a contener los ataques del rival y tratar de producir oportunidades con un jugador menos. El empate, en ese contexto, quedó vinculado por el entrenador a la necesidad de cambiar su idea inicial de juego.

Vucetich admite que no revisó la jugada de la tarjeta roja

Sobre la infracción de Brunetta, el técnico reconoció: “No he visto la acción. La analizaré después y tomaré la decisión, por lo que veo de acuerdo a la conducta de Brunetta de intentar sacar la pelota por en medio de las piernas y justo ahí donde se comete la acción. Por querer arrancar la pelota hacia el campo y quedarse el balón se marca la acción y poder atacar se hace la acción que se marca la expulsión”, dijo.

La declaración dejó una precisión relevante: Vucetich relacionó el empate con la expulsión, aunque aseguró que todavía no había observado la jugada para analizarla. El argentino recibió la roja antes del descanso y Tigres tuvo que disputar el segundo tiempo en inferioridad. El entrenador no adelantó una postura definitiva sobre la acción y señaló que la revisaría posteriormente, sin pronunciarse de manera concluyente sobre la decisión arbitral.