Independiente MedellínOnce Caldas

Independiente Medellín vs Once Caldas, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15

Publicado por Nelson Rivera

El Estadio Atanasio Girardot abre sus puertas para este gran partido entre el ‘Poderoso’ y el ‘Blanco Banco’.

Directo DIM Vs Once Caldas
Directo DIM Vs Once Caldas/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Independiente Medellín vs Once Caldas y dónde ver en vivo hoy 17 de octubre del 2026?

La pelota en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín empezará a rodar a partir de las 08:10 p.m.

Alineaciones de Independiente Medellín vs Once Caldas: así salen a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Medellín: Salvador Hichazo; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Frank Fabra, Didier Moreno, Halam Loboa, Hayen Palacios, Agustín Martegani, John Montaño y Yony González. DT: Amaranto Perea.

Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Patiño, Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado, Andrés Roa, Jefry Zapata, Felipe Gómez, Michael Barrios. DT: Carlos Valencia.

Lea también:

Millonarios vs Jaguares, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15

Liga BetPlay

Millonarios vs Jaguares, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15

¿Por qué no jugó James Rodríguez ante Boyacá Chicó?

Liga BetPlay

¿Por qué no jugó James Rodríguez ante Boyacá Chicó?

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026- II: ¿Quién es el líder tras la jornada 15?

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026- II: ¿Quién es el líder tras la jornada 15?

En vivoMinuto a minuto