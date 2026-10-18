Independiente Medellín vs Once Caldas, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15

El Estadio Atanasio Girardot abre sus puertas para este gran partido entre el ‘Poderoso’ y el ‘Blanco Banco’.

Directo DIM Vs Once Caldas/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Independiente Medellín vs Once Caldas y dónde ver en vivo hoy 17 de octubre del 2026?

La pelota en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín empezará a rodar a partir de las 08:10 p.m.

Alineaciones de Independiente Medellín vs Once Caldas: así salen a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Medellín: Salvador Hichazo; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Frank Fabra, Didier Moreno, Halam Loboa, Hayen Palacios, Agustín Martegani, John Montaño y Yony González. DT: Amaranto Perea.

Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Patiño, Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado, Andrés Roa, Jefry Zapata, Felipe Gómez, Michael Barrios. DT: Carlos Valencia.

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