Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 6 al 8 de noviembre de 2026

Teniendo como referencia el más reciente listado de Néstor Lorenzo, será un momento competitivo muy importante para los cafeteros.

Luis Javier Suárez celebra un gol. – Yves Herman, Reuters.

Este es un momento de vital importancia para los jugadores que están aspirando a un nuevo llamado a la Selección Colombia de Mayores. El fin de semana del 6 al 8 de noviembre de 2026 tendrá muchos partidos de clubes que podrían ser el último listón de evaluación antes de que se conozca la convocatoria de Néstor Lorenzo para el par de duelos preparatorios frente a Chile.

Tomando como referencia la más reciente convocatoria, que estuvo llena de jóvenes que sueñan con integrar el recambio generacional de la Tricolor, casi todos van a tener la oportunidad de competir en los certámenes locales de sus clubes para dejar una buena impresión. Solamente dos equipos de jugadores cafeteros no van a tener acción este fin de semana.

Algo muy importante para tener en cuenta es el tema de las lesiones. Un problema físico en este momento podría dejar al afectado por fuera del listado del rentado nacional. El caso más visible es de Ríchard Ríos, que sufrió recientemente con uno de sus tobillos y es casi seguro que no podrá estar dentro de los planes. A continuación, la programación completa.

* Horarios para Colombia (GMT-5).

Porteros

Álvaro Montero: con Boca Juniors, recibe a Defensa y Justicia por Liga Argentina | sábado, 7 de noviembre, 3:30 p.m.

con Boca Juniors, recibe a Defensa y Justicia por Liga Argentina | sábado, 7 de noviembre, 3:30 p.m. Aldaír Quintana: con Independiente del Valle, visita a Aucas por Liga EcuaBet | domingo, 8 de noviembre, 7:00 p.m.

con Independiente del Valle, visita a Aucas por Liga EcuaBet | domingo, 8 de noviembre, 7:00 p.m. Kevin Mier: con Cruz Azul, visita a Tigres por Liga MX | sábado, 7 de noviembre, 8:00 p.m.

Defensores

Álvaro Angulo: con Pumas, recibe a América de México por Liga MX | sábado, 7 de noviembre, 10:10 p.m.

con Pumas, recibe a América de México por Liga MX | sábado, 7 de noviembre, 10:10 p.m. Dávinson Sánchez: con Galatasaray, recibe a Amd por la Super Lig | sábado, 7 de noviembre, 11:00 a.m.

con Galatasaray, recibe a Amd por la Super Lig | sábado, 7 de noviembre, 11:00 a.m. Daniel Muñoz: con Nottingham Forest, recibe a Manchester City por Premier League | sábado, 7 de noviembre, 12:30 p.m.

con Nottingham Forest, recibe a Manchester City por Premier League | sábado, 7 de noviembre, 12:30 p.m. Édier Ocampo: con Vancouver Whitecaps, visita a Montreal por la MLS | sábado, 7 de noviembre, 4:00 p.m.

con Vancouver Whitecaps, visita a Montreal por la MLS | sábado, 7 de noviembre, 4:00 p.m. Jhon Lucumí: con Juventus, visita a Fiorentina por la Serie A | domingo, 8 de noviembre, 2:45 p.m.

con Juventus, visita a Fiorentina por la Serie A | domingo, 8 de noviembre, 2:45 p.m. Kevin Andrade: con Zenit, recibe a Rostov por Liga Premier | domingo, 8 de noviembre, 10:30 a.m.

con Zenit, recibe a Rostov por Liga Premier | domingo, 8 de noviembre, 10:30 a.m. Róyer Caicedo: con Círculo Brujas, visita a RAAL La Louviere | sábado, 7 de noviembre, 2:45 p.m.

con Círculo Brujas, visita a RAAL La Louviere | sábado, 7 de noviembre, 2:45 p.m. Samuel Velásquez: con Atlético Nacional, recibe a Deportivo Pereira por Liga BetPlay Dimayor | sábado, 7 de noviembre, 6:10 p.m.

Centrocampistas

Daniel Arcila: con León, recibe a Chivas Guadalajara por Liga MX | domingo, 8 de noviembre, 9:10 p.m.

con León, recibe a Chivas Guadalajara por Liga MX | domingo, 8 de noviembre, 9:10 p.m. Gustavo Puerta: con Olympiacos, recibe a PAOK por Superliga de Grecia | domingo, 8 de noviembre, 2:00 p.m.

con Olympiacos, recibe a PAOK por Superliga de Grecia | domingo, 8 de noviembre, 2:00 p.m. Jhon Arias: con Palmeiras, visita a Vasco da Gama por la Copa de Brasil | domingo, 8 de noviembre, 3:00 p.m.

con Palmeiras, visita a Vasco da Gama por la Copa de Brasil | domingo, 8 de noviembre, 3:00 p.m. Jhon Solís: con Birmingham, recibe a Swansea por el Championship | sábado, 7 de noviembre, 10:00 a.m.

con Birmingham, recibe a Swansea por el Championship | sábado, 7 de noviembre, 10:00 a.m. Juan Manuel Rengifo: con Atlético Nacional, recibe a Deportivo Pereira por Liga BetPlay Dimayor | sábado, 7 de noviembre, 6:10 p.m.

con Atlético Nacional, recibe a Deportivo Pereira por Liga BetPlay Dimayor | sábado, 7 de noviembre, 6:10 p.m. Kevin Castaño: con Atlético Mineiro, recibe a Gremio por la Copa de Brasil | sábado, 7 de noviembre, 4:00 p.m.

con Atlético Mineiro, recibe a Gremio por la Copa de Brasil | sábado, 7 de noviembre, 4:00 p.m. Matías Orozco: con Castellón, recibe a Eibar por la Segunda División de LaLiga | viernes, 6 de noviembre, 2:30 p.m.

con Castellón, recibe a Eibar por la Segunda División de LaLiga | viernes, 6 de noviembre, 2:30 p.m. Ríchard Ríos: Al-Ittihad no tendrá acción este fin de semana.

Al-Ittihad no tendrá acción este fin de semana. Yáser Asprilla: con Girona, recibe a Almería por la Segunda División de LaLiga | domingo, 8 de noviembre, 10:15 a.m.

Atacantes

Camilo Durán: con Celtic, recibe a Kilmarnock por la Scottish Premiership | domingo, 8 de noviembre, 11:00 a.m.

con Celtic, recibe a Kilmarnock por la Scottish Premiership | domingo, 8 de noviembre, 11:00 a.m. Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama, recibe a Palmeiras por la Copa de Brasil | domingo, 8 de noviembre, 3:00 p.m.

con Vasco Da Gama, recibe a Palmeiras por la Copa de Brasil | domingo, 8 de noviembre, 3:00 p.m. Jáminton Campaz: con Rosario Central, recibe a Estudiantes de Río Cuarto por Liga Argentina | sábado, 7 de noviembre, 3:30 p.m.

con Rosario Central, recibe a Estudiantes de Río Cuarto por Liga Argentina | sábado, 7 de noviembre, 3:30 p.m. Kevin Viveros: Athletico Paranaense no tendrá acción este fin de semana.

Athletico Paranaense no tendrá acción este fin de semana. Luis Javier Suárez: con Sporting de Portugal, recibe a Moreirense por la Primeira Liga | sábado, 7 de noviembre, 3:30 p.m.

con Sporting de Portugal, recibe a Moreirense por la Primeira Liga | sábado, 7 de noviembre, 3:30 p.m. Óscar Perea: con América de México, visita a Pumas por Liga MX | sábado, 7 de noviembre, 10:10 p.m.

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