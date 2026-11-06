Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 5 de noviembre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este jueves 5 de noviembre.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como todos los jueves, se efectuaron nuevos sorteos desde Bogotá y Quindío, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte cuáles fueron los números ganadores.
Lotería de Bogotá
- Sorteo: 2871
- Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
- Número: 0387
- Serie: 018
MÁS INFORMACIÓN: Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 4 de noviembre de 2026
Lotería del Quindío
- Sorteo: 3023
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 4879
- Serie: 030
Resultados de chances
- Dorado Mañana: 2781 – 0
- Dorado Tarde: 1651 – 4
- Dorado Noche: 5970 – 4
- Culona Día: 9051
- Culona Noche: 6414
- Astro Sol: 7032 – Cáncer.
- Astro Luna: 5179 – Cáncer.
- Pijao de Oro: 4602 – 8
- Paisita Día: 6594 – 7
- Paisita Noche: 2320 – Cabra.
- Chontico Día: 0158 – 4
- Chontico Noche: 6974 – 3
- Cafeterito Tarde: 7086 – 2
- Cafeterito Noche: 0697 – 0
- Sinuano Día: 9760 – 7
- Sinuano Noche: 5374 – 2
- Cash Three Día: 197
- Cash Three Noche: 083
- Play Four Día: 8309
- Play Four Noche: 4141
- Samán Día: 8139
- Caribeña Día: 4784 – 2
- Caribeña Noche: 7854 – 7
- Motilón Tarde: 1439 – 2
- Motilón Noche: 4884 – 0
- Fantástica Día: 9840 – 4
- Fantástica Noche: 9470 – 5
- Antioqueñita Día: 8630 – 1
- Antioqueñita Tarde: 0496 – 6
- Evening: 4200
- Win 4: 8658