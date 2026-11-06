Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 5 de noviembre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este jueves 5 de noviembre.

Resultados. - Lotería de Bogotá.
Resultados. – Lotería de Bogotá.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como todos los jueves, se efectuaron nuevos sorteos desde Bogotá y Quindío, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte cuáles fueron los números ganadores.

Lotería de Bogotá

  • Sorteo: 2871
  • Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
  • Número: 0387
  • Serie: 018
Lotería de Bogotá el 5 de noviembre
Lotería de Bogotá el 5 de noviembre

MÁS INFORMACIÓN: Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 4 de noviembre de 2026

Lotería del Quindío

  • Sorteo: 3023
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
  • Número: 4879
  • Serie: 030
Lotería del Quindío
Lotería del Quindío el 5 de noviembre

Resultados de chances

  • Dorado Mañana: 2781 – 0
  • Dorado Tarde: 1651 – 4
  • Dorado Noche: 5970 – 4
  • Culona Día: 9051
  • Culona Noche: 6414
  • Astro Sol: 7032 – Cáncer.
  • Astro Luna: 5179 – Cáncer.
  • Pijao de Oro: 4602 – 8
  • Paisita Día: 6594 – 7
  • Paisita Noche: 2320 – Cabra.
  • Chontico Día: 0158 – 4
  • Chontico Noche: 6974 – 3
  • Cafeterito Tarde: 7086 – 2
  • Cafeterito Noche: 0697 – 0
  • Sinuano Día: 9760 – 7
  • Sinuano Noche: 5374 – 2
  • Cash Three Día: 197
  • Cash Three Noche: 083
  • Play Four Día: 8309
  • Play Four Noche: 4141
  • Samán Día: 8139
  • Caribeña Día: 4784 – 2
  • Caribeña Noche: 7854 – 7
  • Motilón Tarde: 1439 – 2
  • Motilón Noche: 4884 – 0
  • Fantástica Día: 9840 – 4
  • Fantástica Noche: 9470 – 5
  • Antioqueñita Día: 8630 – 1
  • Antioqueñita Tarde: 0496 – 6
  • Evening: 4200
  • Win 4: 8658

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