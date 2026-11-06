Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 5 de noviembre de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este jueves 5 de noviembre.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como todos los jueves, se efectuaron nuevos sorteos desde Bogotá y Quindío, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte cuáles fueron los números ganadores.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2871

2871 Premio mayor: $12.000 millones de pesos.

$12.000 millones de pesos. Número: 0387

0387 Serie: 018

Lotería de Bogotá el 5 de noviembre

Lotería del Quindío

Sorteo: 3023

3023 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 4879

4879 Serie: 030

Lotería del Quindío el 5 de noviembre

Resultados de chances

Dorado Mañana: 2781 – 0

2781 – 0 Dorado Tarde: 1651 – 4

1651 – 4 Dorado Noche: 5970 – 4

5970 – 4 Culona Día: 9051

9051 Culona Noche: 6414

6414 Astro Sol: 7032 – Cáncer.

7032 – Cáncer. Astro Luna: 5179 – Cáncer.

5179 – Cáncer. Pijao de Oro: 4602 – 8

4602 – 8 Paisita Día: 6594 – 7

6594 – 7 Paisita Noche: 2320 – Cabra.

2320 – Cabra. Chontico Día: 0158 – 4

0158 – 4 Chontico Noche: 6974 – 3

6974 – 3 Cafeterito Tarde: 7086 – 2

7086 – 2 Cafeterito Noche: 0697 – 0

0697 – 0 Sinuano Día: 9760 – 7

9760 – 7 Sinuano Noche: 5374 – 2

5374 – 2 Cash Three Día: 197

197 Cash Three Noche: 083

083 Play Four Día: 8309

8309 Play Four Noche: 4141

4141 Samán Día: 8139

8139 Caribeña Día: 4784 – 2

4784 – 2 Caribeña Noche: 7854 – 7

7854 – 7 Motilón Tarde: 1439 – 2

1439 – 2 Motilón Noche: 4884 – 0

4884 – 0 Fantástica Día: 9840 – 4

9840 – 4 Fantástica Noche: 9470 – 5

9470 – 5 Antioqueñita Día: 8630 – 1

8630 – 1 Antioqueñita Tarde: 0496 – 6

0496 – 6 Evening: 4200

4200 Win 4: 8658

Te puede interesar: