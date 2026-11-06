Resultado de MiLoto hoy, 5 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este jueves 5 de noviembre.

Lotería De MiLoto/ @miloto_colombia.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más se sorteó una nueva entrega de MiLoto, el pasado jueves, que tuvo en blanco la presencia de un ganador del premio acumulado. Sin embargo, al menos 90 personas estuvieron muy cerca de atinarle a todos los dígitos. A través de Claro Sports, consulte el resultado de este jueves.

Resultado del MiLoto de este jueves, 5 de noviembre de 2026

Números ganadores: 03 – 09 – 12 – 16 – 38

03 – 09 – 12 – 16 – 38 Nuevo acumulado: $550 millones de pesos.

Resultado de MiLoto el 5 de noviembre

¿Cómo se juega MiLoto?

El juego consiste en escoger cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, elegir un cartón automático. El premio mayor acumulado se incrementa a medida de que no logren dar en el clavo, mientras que el monto ganador para usted tendrá su aumento a medida de la mayor cantidad de aciertos posibles. Es una dinámica muy simple y fácil de jugar.

Proceso para reclamar premios del MiLoto

El método varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado como almacenes de cadena, supermercados, oficinas de trámite y otros sitios. No obstante, es recomendable revisar los topes en el reverso de su tiquete, puesto que en caso de ganar el valor acumulado, deberá dirigirse a una oficina autorizada.

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