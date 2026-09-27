¿Cuándo vuelve a jugar Colombia? Próximo partido, rival y calendario de la Selección

Colombia tendrá dos nuevas pruebas ante Paraguay y Perú. Néstor Lorenzo continuará evaluando sus fichas y buscando alternativas para la Tricolor.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia? | Jamie Sabau / Getty Images vía AFP.

Tras el empate 1-1 ante México en Baltimore, la Selección Colombia ya piensa en su próximo compromiso de la fecha FIFA. La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, continuará con su preparación de cara al nuevo ciclo internacional y volverá a la cancha el 2 de octubre, cuando se mida ante Paraguay en Nueva Jersey, Estados Unidos. Será una nueva oportunidad para que el equipo siga probando alternativas y ajustando detalles después del partido ante el combinado mexicano.

Próximos partidos de la Selección Colombia

La Selección Colombia continuará con su gira por Estados Unidos y tendrá dos nuevas pruebas en esta fecha FIFA. La Tricolor enfrentará a Paraguay el próximo 2 de octubre en Nueva Jersey y posteriormente se medirá con Perú el 6 de octubre en Miami. Estos compromisos serán una nueva oportunidad para que Néstor Lorenzo siga probando sus fichas, dé minutos a los nuevos convocados y encuentre alternativas de cara al inicio de un nuevo ciclo para el combinado nacional.

Viernes 2 de octubre | 7:00 p.m. | Colombia vs Paraguay

Martes 6 de octubre | 10:00 p.m. | Colombia vs Perú

Convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos de septiembre y octubre

Porteros

Álvaro Montero: Boca Juniors de Argentina.

Boca Juniors de Argentina. Aldair Quintana: Independiente del Valle de Ecuador.

Independiente del Valle de Ecuador. Kevin Mier: Cruz Azul de México.

Defensas

Álvaro Angulo: Pumas de México.

Pumas de México. Dávinson Sánchez: Galatasaray de Turquía.

Galatasaray de Turquía. Daniel Muñoz: Nottingham Forest de Inglaterra.

Nottingham Forest de Inglaterra. Jhon Lucumí: Juventus de Italia.

Juventus de Italia. Edier Ocampo: Vancouver de Canadá.

Vancouver de Canadá. Kevin Andrade: Zenit de Rusia.

Zenit de Rusia. Royer Caicedo: Cercle Brugge de Bélgica.

Cercle Brugge de Bélgica. Samuel Velásquez: Atlético Nacional.

Volantes

Kevin Castaño: Atlético Mineiro de Brasil.

Atlético Mineiro de Brasil. Ríchard Ríos: Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Al-Ittihad de Arabia Saudita. Gustavo Puerta: Olympiacos de Grecia.

Olympiacos de Grecia. Jhon Arias: Palmeiras de Brasil.

Palmeiras de Brasil. Daniel Arcila: León de México.

León de México. Jhon Solís: Birmingham de Inglaterra.

Birmingham de Inglaterra. Juan Manuel Rengifo: Atlético Nacional.

Atlético Nacional. Matías Orozco: Castellón de España.

Castellón de España. Yaser Asprilla: Girona de España.

Atacantes

Jáminton Campaz: Rosario Central de Argentina.

Rosario Central de Argentina. Carlos Andrés Gómez: Vasco Da Gama de Brasil.

Vasco Da Gama de Brasil. Luis Javier Suárez: Sporting de Lisboa de Portugal.

Sporting de Lisboa de Portugal. Kevin Viveros: Athletico Paranaense de Brasil.

Athletico Paranaense de Brasil. Camilo Durán: Celtic de Escocia.

Celtic de Escocia. Óscar Perea: América de México.

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