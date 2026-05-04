Liguilla del Clausura 2026: calendario, horario y dónde ver la vuelta de los Cuartos de final de la Liga MX

Las llaves de cuartos de final se cierran una semana después con los jugos de vuelta que definen a los semifinalistas

Liguilla cuartos de final vuelta Clausura 2026. | Imago7.

La Liguilla del Clausura 2026 entra en etapa decisiva con los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX. Después de los primeros 90 minutos, las cuatro series llegan con escenarios distintos y con varios equipos obligados a responder para mantenerse con vida en el torneo.

Chivas es el equipo que llega con el panorama más complicado, luego de caer 3-1 ante Tigres en el Estadio Universitario. El Rebaño aún conserva la ventaja por posición en la tabla, pero necesitará ganar por dos goles en el Estadio Akron para avanzar a las semifinales.

Cruz Azul fue el único de los equipos mejor ubicados que ganó como visitante en la ida, mientras que Pumas mantiene el control de su eliminatoria ante América tras el empate 3-3 en el Clásico Capitalino. Toluca, por su parte, deberá buscar la remontada ante Pachuca en el Estadio Hidalgo.

Liguilla del Clausura 2026: calendario de todos los partidos de vuelta de Cuartos de final

Los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 se jugarán entre el sábado 9 y domingo 10 de mayo, con dos encuentros por día.

Chivas vs Tigres | Sábado 9 de mayo | 19:07 horas | Amazon Prime Video | Estadio Akron

| Sábado 9 de mayo | 19:07 horas | Amazon Prime Video | Estadio Akron Cruz Azul vs Atlas | Sábado 9 de mayo | 21:15 horas | TUDN, ViX+, Canal 5 | Estadio Azteca

| Sábado 9 de mayo | 21:15 horas | TUDN, ViX+, Canal 5 | Estadio Azteca Pachuca vs Toluca | Domingo 10 de mayo | 17:00 horas | FOX, FOX One | Estadio Hidalgo

| Domingo 10 de mayo | 17:00 horas | FOX, FOX One | Estadio Hidalgo Pumas vs América | Domingo 10 de mayo | 19:15 horas | TUDN, ViX+, Canal 5 | Estadio Olímpico Universitario

Liga MX: ¿Dónde ver en vivo los partidos de vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 se podrá ver en distintas plataformas y canales, tanto de televisión abierta como de paga y streaming.

El Chivas vs Tigres será transmitido por Amazon Prime Video, mientras que el Cruz Azul vs Atlas irá por TUDN, ViX+ y Canal 5. Para el domingo, el Pachuca vs Toluca se podrá seguir por FOX y FOX One, y el Pumas vs América estará disponible por TUDN, ViX+ y Canal 5.

Liga MX: ¿Cómo llegan los equipos a la vuelta de Cuartos de final del Clausura 2026?

Chivas llega obligado a ganar por dos goles ante Tigres después de perder 3-1 en el partido de ida. El equipo de Gabriel Milito cuenta con la ventaja por posición en la tabla, pero deberá hacer pesar su localía en el Estadio Akron para seguir en la pelea. Los felinos, por su parte, con cualquier victoria, empate o hasta derrota por un gol, avanza.

Cruz Azul tomó ventaja en la serie al vencer 3-2 al Atlas en el Estadio Jalisco. La Máquina regresará a casa con margen, ya que solo quedaría eliminada si pierde por dos goles o más en la vuelta.

Pumas dejó escapar una ventaja de dos goles ante América, pero el empate 3-3 mantiene a los universitarios en una posición favorable. El equipo auriazul cerrará la serie en Ciudad Universitaria y avanzará con cualquier empate global. Las Águilas buscan ganar por cualquier resultado.

Toluca cayó 1-0 ante Pachuca en el Estadio Nemesio Diez y ahora necesitará ganar por dos goles como visitante para avanzar. Los Tuzos, en cambio, llegan al Estadio Hidalgo con ventaja y con la posibilidad de manejar el resultado conseguido en la ida.

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