La semifinal se calienta antes de la vuelta: Cardozo le responde a Medford con una advertencia

Su historial como jugador y técnico en partidos de eliminación directa respalda la confianza con la que habló tras el empate.

El entrenador de Liberia confía en su equipo | Instagram: admliberia

El empate 1-1 en el estadio Edgardo Baltodano dejó la semifinal entre Liberia y Saprissa completamente abierta. Antes de que se enfriara el partido, los dos técnicos ya cruzaban palabras pensando en la vuelta del próximo domingo en el Ricardo Saprissa.

Hernán Medford fue el primero en hablar. El técnico morado, que tuvo que reorganizar su equipo por múltiples bajas, aprovechó el micrófono para enviar un mensaje a la afición: “A partir de mañana hay que pasar la página y pensar que Liberia nos va a complicar la vida en Saprissa. Tenemos una revancha, quiero a la afición de Saprissa haciendo un infierno en el estadio.”

Cardozo advirtió que la presión puede jugarle en contra a Saprissa

Las palabras de Medford no tardaron en encontrar respuesta. José Saturnino Cardozo tomó el concepto del infierno y lo devolvió con una advertencia: “Ya mis jugadores conocen el escenario, ya lo medimos, ya les ganamos allá. Seguramente va a ser infierno para ellos también. Porque estos equipos grandes, cuando no van ganando y de repente te hacen un gol, ese infierno va en contra. La gente se empieza a meter con sus jugadores, eso es lo que vamos a buscar nosotros.”

El técnico paraguayo dejó en claro que la serie no está definida y que el empate no refleja el nivel que Liberia puede mostrar. Según Cardozo, los Coyotes no estuvieron a su mejor nivel en la ida y aun así evitaron la derrota.

“El partido acá se salvaron porque no fue tan infierno futbolísticamente. A lo mejor la gente sí, pero hoy Liberia no jugó bien. Si hubiéramos jugado un poquito mejor, tal vez podríamos haber ganado. Enfrente teníamos un gran rival, pero más allá del rival no fue el mejor partido de Liberia. No tuvimos la posesión de la pelota, parecía que nos quemaba el balón y esto se juega con la pelota”, analizó Cardozo.

Las palabras del técnico apuntan a una Liberia que llegará al Ricardo Saprissa con la intención de imponer su juego, algo que no logró hacer en la ida pero que considera como el factor que puede inclinar la serie a su favor.

Cardozo conoce bien lo que significa jugar en estadios de alta presión. Su historial como jugador y técnico en partidos de eliminación directa respalda la confianza con la que habló tras el empate, sin señales de preocupación por lo que viene.

La vuelta se jugará el domingo 10 de mayo desde las 4:00 p.m. en el Ricardo Saprissa. Medford quiere un infierno en las tribunas y Cardozo ya avisó que ese mismo infierno puede volverse en contra si Liberia logra golpear primero.

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