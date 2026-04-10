América vs Cruz Azul rompe el mercado: boletos más caros que en la Premier y la Champions

Los precios del Azteca superan partidos de Premier, NBA y Champions; asistir al clásico ya compite con espectáculos globales

El América vuelve al Estadio Azteca en la jornada 14 | Imago 7

El América vs Cruz Azul del Clausura 2026 no sólo marca el regreso del fútbol al Estadio Azteca, también instala un debate sobre el costo del espectáculo en México. Los boletos para el Clásico Joven de este 11 de abril oscilan entre 683 y más de 9 mil pesos, cifras que colocan este partido por encima de múltiples eventos deportivos internacionales en mercados como Europa y Estados Unidos.

La comparación directa con plataformas de reventa como StubHub exhibe un contraste claro: asistir al Coloso de Santa Ursula puede ser igual o incluso más caro que presenciar partidos de élite en ligas como la Premier League, LaLiga o la NBA, e incluso encuentros de Champions League o eventos de Fórmula 1.

América vs Cruz Azul: precios para el partido de la Liga MX Clausura 2026

600 Norte | desde 683.52

500 Norte | desde 683.52

400 Norte | desde 683.52

400 Lateral | desde 1,025.28

300 Preferente | desde 1,594.88

100 Sur | desde 2,050.56

300 Lateral A | desde 2,278.40

100 Plus | desde 2,278.40

Palcos Club | desde 3,645.44

Terraza | desde 5,696

Premium B | desde 6,835.20

Premium A | desde 7,974.40

Premium A Chairman’s Club | desde 9,113.60

Premier League: ir a Stamford Bridge puede ser más barato que el Azteca

Para el duelo del domingo 12 de abril entre Chelsea FC y Manchester City en Stamford Bridge, el contexto es de máxima exigencia: uno en la pelea por el título y el otro obligado a sumar para mantenerse en puestos de Champions League. En ese escenario, los boletos disponibles en StubHub parten desde 3,362 pesos mexicanos, una cifra que se ubica ligeramente por debajo de los Palcos Club del Estadio Azteca y muy lejos de las zonas premium del Clásico Joven.

La diferencia se amplía en otros encuentros de la misma liga. Partidos como Burnley vs Brighton o Liverpool vs Fulham presentan boletos por debajo de los 1,000 pesos, lo que los coloca incluso por debajo de las secciones laterales del Azteca. Es decir, asistir a la Premier League en ciertos contextos resulta más accesible que una zona media en el clásico entre América y Cruz Azul.

Bundesliga y LaLiga: precios más accesibles que el Estadio Azteca

En Alemania, la jornada presenta enfrentamientos de alto nivel competitivo. El Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen tiene boletos disponibles desde 1,406 pesos, cifra que se posiciona dentro del rango medio del Estadio Azteca, comparable con zonas como 300 Preferente o 400 Lateral. Por su parte, el Mainz vs Freiburg ofrece accesos desde 713 pesos, prácticamente al mismo nivel que el boleto más barato del Clásico Joven.

En España, la diferencia es aún más marcada. El 11 de abril, la Real Sociedad recibe al Alavés en Anoeta con boletos disponibles desde 407 pesos. Esta cifra se ubica por debajo de cualquier zona del Estadio Azteca para el América vs Cruz Azul. En paralelo, el Real Madrid enfrentará al Girona en casa con boletos desde 2,435 pesos, una cifra inferior a varias zonas intermedias del Azteca.

Champions League: noches europeas dentro del mismo rango

Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League en Inglaterra, con Liverpool frente al PSG y Arsenal ante Sporting, tienen boletos iniciales por debajo de los 4,000 pesos, dentro del rango de Palcos Club pero por debajo de Terraza y zonas premium del Azteca.

En el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid recibe al FC Barcelona en un escenario de máxima exigencia, los accesos parten desde los 5,000 pesos. Esta cifra es inferior a Terraza y claramente más baja que Premium B, Premium A y Chairman’s Club, lo que mantiene la comparación directa entre el Clásico Joven y una eliminatoria europea.

NBA: el acceso más bajo rompe cualquier comparación

Para el 12 de abril, los Portland Trail Blazers tienen boletos disponibles desde 221 pesos para su partido ante Sacramento, una cifra que representa casi un tercio del precio más bajo del Estadio Azteca. El partido entre Oklahoma City Thunder y Denver Nuggets, dos claros candidatos a disputar el título, en la Ball Arena inicia en 1,112 pesos, por debajo de varias zonas medias del Azteca.

Con un presupuesto de 1,500 pesos, insuficiente para la mayor parte del inmueble en Santa Úrsula, es posible asistir a juegos de equipos como Lakers, Clippers, Raptors, Celtics o Heat, ampliando la oferta disponible frente al costo del Clásico Joven.

Además, por debajo de los 683 pesos, que representa el boleto más barato en el Azteca, existen opciones para asistir a partidos como Cavaliers vs Washington, 76ers vs Milwaukee, Indiana vs Detroit y Houston vs Memphis.

MLB: más de diez parques por debajo del Azteca

En Grandes Ligas, la comparación se amplía tanto en México como en Estados Unidos. La serie entre Diamondbacks y Padres en el Estadio Alfredo Harp Helú tiene boletos desde 1,388 pesos, ubicándose dentro del rango medio del Azteca.

Sin embargo, el contraste principal se encuentra en la oferta estadounidense. En este inicio de temporada, por debajo de los 683 pesos, es posible asistir este sábado 11 de abril a al menos 11 parques distintos, incluyendo Philadelphia, Detroit, Chicago, Kansas City, Cincinnati, San Diego, Milwaukee, St. Louis, Seattle, Baltimore y Atlanta. Además, en juegos entre semana, los precios tienden a ser aún más bajos, ampliando la brecha frente al costo del Clásico Joven.

Tenis: torneos europeos dentro del mismo rango económico

La gira de arcilla en Europa también entra en la comparación directa. La final del ATP 500 de Barcelona, uno de los torneos más prestigiosos del circuito, presenta boletos desde 4,177 pesos, por debajo de las zonas premium del Estadio Azteca.

Por su parte, las semifinales del Madrid Open, torneo de categoría ATP 1000 con participación de los mejores jugadores del circuito, ofrecen accesos por debajo de los 5,000 pesos durante la segunda semana del evento. Estas cifras se ubican dentro del rango de Terraza, pero por debajo de las zonas más exclusivas del duelo entre cementeros y azulcremas.

Fórmula 1 y golf: Grandes Premios y Majors en el mismo rango de precios

Este dos de mayo, el Gran Premio de Miami presenta distintos niveles de acceso: boletos por debajo de los 1,000 pesos para el viernes, 3,321 pesos para la clasificación del sábado y desde 7,000 pesos para la carrera del domingo. Estas cifras colocan la experiencia de Fórmula 1 en un rango comparable o incluso inferior a las zonas Premium del Estadio Azteca.

El PGA Championship, programado del 14 al 17 de mayo en Aronimink Golf Club, ofrece boletos para las tres últimas rondas alrededor de los 5,000 pesos, cifra equivalente al costo de Terraza en el Estadio Azteca. Para los días de práctica, los accesos se encuentran por debajo de los 2,000 pesos, lo que los coloca dentro del rango medio del Clásico Joven.

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