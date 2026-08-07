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Los nuevos refuerzos del América tendrán que esperar para debutar en Liga MX

Publicado por Redacción Claro Sports

Los nuevos refuerzos de las Águilas deberán esperar para estrenarse en Liga MX mientras Guillermo Almada cuida su proceso de adaptación

América sorprende con la fecha de debut de sus nuevos refuerzos.
América sorprende con la fecha de debut de sus refuerzos. Foto X: @ClubAmerica

América ya definió el momento en que sus nuevos refuerzos podrán tener sus primeros minutos en la Liga MX. Óscar Perea y Edwin Cerrillo deberán esperar para debutar con las Águilas, ya que Guillermo Almada busca llevar un proceso de adaptación sin apresurar su incorporación al equipo titular.

El cuerpo técnico azulcrema prioriza que ambos futbolistas alcancen su mejor condición física y entiendan la idea de juego antes de entrar en competencia. Mientras tanto, América continuará con su calendario del Apertura 2026 y la Leagues Cup, donde los refuerzos serán integrados de manera gradual para aportar al proyecto del entrenador uruguayo. LEE LA NOTA COMPLETA

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