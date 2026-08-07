Cinco juegos en cuatro días: el Estadio Azteca enfrentará una prueba extrema

El Coloso de Santa Úrsula afrontará cuatro días de máxima exigencia con cinco partidos y la lluvia como factor sobre el césped

Diversos torneos cargarán la agenda del Estadio | Reuters

Con el juego de este jueves donde América recibió al San Diego FC, serán un total de cinco compromisos en solo cuatro días los que estará recibiendo el estadio, sembrando la duda de si el campo aguantará la carga.

El primero fue correspondiente a la Leagues Cup, siendo el primer partido de este campeonato que se disputa en el estadio tres veces mundialista, pues los siguientes dos juegos de las Águilas serán en Estados Unidos.

El viernes 7 de agosto se jugarán 2 compromisos consecutivos en este estadio, los cuales son correspondientes al torneo sub 20 de la Concacaf. El primer duelo será entre Costa Rica y Estados Unidos a las 3 de la tarde. El segundo partido será de la selección mexicana, que estará enfrentando a Canadá a las 8 de la noche.

Cabe resaltar que si Estados Unidos consigue el boleto, su rival en la final aseguraría el pase a los Juegos Olímpicos 2028, aunque si llega Costa Rica, habría que esperar al campeón para conocer al invitado.

El sábado habrá un partido más y será de la Liga Femenil, donde América estará recibiendo al Cruz Azul a las 4 de la tarde, en una edición más del clásico joven.

El último partido de esta tanda será el domingo, donde los finalistas del torneo de la Concacaf sub 20 estarán definiendo al campeón y, probablemente, el boleto a los Olímpicos de Los Angeles.

El jueves llovió la gran parte del día, mientras que se pronostican lluvias para todo el fin de semana, por lo que el tema del estado del césped será clave en los próximos días en el Estadio Azteca.

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