Huiqui celebra la victoria de Cruz Azul, pero advierte: “Hay muchas cosas que mejorar”

Tras vencer al Philadelphia Union, Cruz Azul analiza sus fallas y se prepara para enfrentar al New York City FC en la Leagues Cup

Cruz Azul dio un paso importante en la Leagues Cup al imponerse por 1-0 al Philadelphia Union, resultado que dejó satisfecho al director técnico Joel Huiqui, quien destacó la importancia de sumar los tres puntos, aunque reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar de cara a los siguientes compromisos del torneo.

Sobre el desarrollo del partido, Huiqui recordó que esperaba un encuentro complicado y señaló que el comportamiento del rival obligó a modificar algunos planteamientos durante el juego. “Mencioné en la conferencia anterior que no iba a ser fácil el partido. Hay partidos muy complejos donde el rival te va haciendo cambiar algunas estructuras, sobre todo con los cambios”, comentó.

El entrenador cementero destacó que el triunfo representa un resultado importante para el club dentro de la competencia, aunque dejó claro que el funcionamiento colectivo todavía puede mejorar. “Estamos muy contentos por el resultado. Fueron tres puntos muy importantes para nosotros y, sobre todo, históricamente tenemos un triunfo en la Leagues Cup. Hay veces donde te toca perder jugando muy bien y otras donde ganas sin jugar tan bien. Para mí el resultado es muy importante”, afirmó.

Huiqui agregó que el cuerpo técnico trabajará para que el equipo tenga mayor control durante los partidos, tanto en defensa como en ataque. “Hay muchas cosas que mejorar, pero es parte del proceso. Intentaremos que el equipo controle mejor las situaciones defensivas y ofensivas, y eso es parte del trabajo que debemos hacer en estos días para afrontar la siguiente etapa”, indicó.

Cruz Azul ya piensa en New York City FC

El estratega también habló sobre el siguiente compromiso del conjunto celeste, que será frente al New York City FC, rival que, aseguró, ya ha sido analizado por el cuerpo técnico. “Cada partido tiene una complejidad diferente. New York es un equipo interesante, con una participación importante de sus laterales. Ya hemos analizado al rival y dentro del plan de partido hemos anotado muchas cosas”, explicó.

Además de las incorporaciones por las bandas, Huiqui señaló que existen otros factores que deberán atender antes del encuentro. “Está el tema de la posesión, las jugadas a balón parado y muchos factores que tenemos que ajustar. Primero debemos corregir lo que dejamos de hacer en este partido y después preparar el plan específico para el rival”, señaló.

Huiqui evita hablar del formato de la Leagues Cup

Cuestionado sobre la desventaja que enfrentan los clubes mexicanos al disputar todos sus partidos como visitantes en Estados Unidos, Huiqui prefirió centrarse en la competencia y no entrar en el debate sobre el formato. “Habría que considerar el formato, pero eso dependerá de otra ocasión. Hoy nos toca competir aquí y enfocarnos en lo que nos corresponde, que es viajar y disputar los partidos”, respondió.

Finalmente, destacó que la presencia de la afición celeste ha permitido que el equipo se sienta respaldado en cada sede. “Hemos tenido la fortuna de ser un equipo con tanta afición que nos sentimos locales en todos lados. El equipo está consciente de que serán partidos muy complejos, pero ha aprendido de sus errores y hoy sabe ganar los partidos. A veces se gana defendiendo bien y otras atacando mejor; hoy no fue la excepción”, concluyó.

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