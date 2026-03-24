Bélgica lanza advertencia previo a enfrentar a Estados Unidos y México: “El Mundial empieza hoy”

Thomas Meunier y Zeno Debast hablan previo a viajas a Estados Unidos para sus juegos amistosos de la Fecha FIFA de marzo

La selección de Bélgica lanza un mensaje a México | BELGA / AFP

Bélgica ya se concentra con la mira puesta en sus próximos amistosos ante Estados Unidos y México, pero dentro del grupo la idea va más allá de dos simples partidos de preparación. En la concentración de los Diablos Rojos el mensaje fue claro: cada entrenamiento y cada minuto en cancha debe asumirse con mentalidad de Copa del Mundo.

Así lo dejó claro Zeno Debast, quien resumió el sentir del vestidor antes de esta doble prueba internacional. “El Mundial empieza ahora, hoy. Tenemos este tiempo para acostumbrarnos a jugar juntos y para crear un buen ambiente de grupo”. Con esa postura, Bélgica encara dos encuentros que servirán para afinar detalles y medir el crecimiento de una plantilla que mezcla experiencia y juventud.

El combinado belga viajó este día a Tubeke, aunque en las próximas horas pondrá rumbo a Estados Unidos para comenzar su concentración internacional. El sábado por la tarde enfrentará al cuadro estadounidense y después cerrará la fecha con su compromiso ante la selección mexicana el miércoles por la noche, en una serie de partidos que serán observados con atención dentro del proceso rumbo a 2026.

En medio de este panorama, uno de los regresos que genera mejores sensaciones es el de Debast, quien vuelve a estar disponible luego de varios meses complicados por lesión. El defensor del Sporting reconoció lo difícil que fue atravesar ese periodo fuera de la cancha, aunque hoy ya se siente listo para retomar el ritmo con la selección.

“Han sido cuatro largos meses, pero estoy muy contento de estar de vuelta y de poder decir que ya no siento dolor”, declaró el zaguero. Aun así, aceptó que su recuperación todavía requiere tiempo para alcanzar su mejor nivel. “Ya he tenido algunas apariciones como suplente, pero por supuesto todavía necesito volver a mi mejor forma”.

Debast también habló del impacto personal que tuvo estar alejado de la competencia durante tanto tiempo. “No fue divertido estar tanto tiempo en la banca. Era la primera vez que vivía algo así. Verlo todo desde la banca fue duro, pero es parte de ser futbolista”. Su regreso coincide con una convocatoria en la que Bélgica recupera también a dos de sus hombres más importantes.

Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne volvieron a integrarse al grupo y su presencia fue destacada tanto por Debast como por Thomas Meunier. Para ambos, contar con referentes de ese peso fortalece al vestidor y ofrece una guía para las nuevas generaciones que buscan abrirse paso en la selección mayor.

“Lukaku y De Bruyne tienen que estar ahí. Eso siempre es positivo para el ambiente y además sirven de ejemplo para los jóvenes. Necesitamos a todos, Lukaku y De Cat”, afirmó Meunier. Debast respaldó esa visión al asegurar: “Es bueno verlos de regreso. Es bueno poder contar con ellos de nuevo. Mantienen al equipo unido”.

Otra de las novedades en esta convocatoria es Nathan De Cat, quien recibe su primera oportunidad con Bélgica. Debast contó que ya lo conocía desde su etapa en el Anderlecht y adelantó que el grupo lo acompañará en este proceso. “Lo conozco del Anderlecht”, ríe Debast. “Debió ser por la categoría sub 14”. Además, comentó: “Todo está sucediendo muy rápido para él. Lo cuidaremos bien. Hoy será un día de aprendizaje, pero yo mismo lo he vivido. En el campo, todo salió bien”. Sobre el consejo que le daría, agregó: “Simplemente le diré que mantenga la calma y que lo disfrute. Y que tiene la oportunidad de demostrar su valía”.

En lo estrictamente futbolístico, Bélgica asume que todavía hay aspectos por mejorar, sobre todo en defensa y contundencia. “Desde luego, no hay presión. Podemos probar muchas cosas. Sabemos lo que hacemos y ustedes saben cómo jugamos. Hay que preguntarle al seleccionador nacional cómo vamos a jugar, pero sin duda hay margen para hacer algo diferente”, explicó Meunier. Debast, por su parte, soltó una frase que refleja la prioridad del grupo: “Mientras no encajemos goles, no perdemos”. Meunier cerró con una idea similar: “Nunca es perfecto, ¿verdad? Necesitamos marcar más goles y encajar menos. En estos partidos, intentaremos que todo sea casi perfecto”.

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