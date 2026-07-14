Francia prepara el relevo: Deschamps se despide con récord y Zidane apunta a tomar el mando

El entrenador cerrará una etapa de 14 años al frente de Les Bleus y buscará terminar su ciclo con una victoria antes del esperado relevo de Zidane

Deschamps se despide de Francia con un récord histórico en los Mundiales | Reuters

Didier Deschamps no podrá cerrar su etapa al frente de la selección de Francia con otra Copa del Mundo, pero aún tendrá una última oportunidad para despedirse con un triunfo. Tras la derrota por 2-0 frente a España en las semifinales del Mundial 2026, Les Bleus disputarán el partido por el tercer lugar, que marcará el final de un ciclo iniciado en 2012.

La eliminación impidió que Francia disputara su tercera final mundialista consecutiva, después de conquistar el título en Rusia 2018 y terminar como subcampeona en Qatar 2022. El equipo francés todavía podrá subir al podio, por lo que Deschamps buscará cerrar sus 14 años en el banquillo con el tercer puesto del torneo.

El encuentro ante España también permitió que el técnico francés estableciera una marca en la historia de la competencia. Deschamps alcanzó 26 partidos dirigidos en Copas del Mundo y superó los 25 del alemán Helmut Schön, quien mantuvo el registro durante varias décadas. Todos los encuentros del entrenador galo en el torneo fueron al frente de Francia.

Su cuenta comenzó en Brasil 2014, donde dirigió cinco compromisos antes de que Francia quedara eliminada por Alemania en los cuartos de final. Cuatro años más tarde sumó otros siete partidos y llevó al conjunto francés al campeonato en Rusia 2018, con una victoria sobre Croacia en la final.

Deschamps volvió a completar siete encuentros en Qatar 2022, edición en la que Les Bleus avanzaron hasta la definición y perdieron ante Argentina en la tanda de penaltis. Antes del Mundial 2026 acumulaba 19 apariciones como seleccionador, cifra que amplió con el recorrido francés por la nueva fase eliminatoria del torneo.

La semifinal ante España representó su partido número 26, pero el registro todavía puede crecer. Si dirige el encuentro por el tercer lugar, Deschamps terminará su trayectoria mundialista con 27 compromisos, una marca que quedará como parte de su legado en la selección francesa.

Más allá del récord, su etapa transformó la presencia de Francia en los torneos internacionales. Bajo su dirección, Les Bleus conquistaron el Mundial de 2018 y la Nations League de 2021, además de alcanzar las finales de la Eurocopa 2016 y Qatar 2022. La Federación Francesa ya conocía desde antes del torneo su decisión de abandonar el cargo cuando concluyera la competencia.

Deschamps tomó el mando en 2012 y permaneció durante cuatro ciclos mundialistas. Su gestión estuvo marcada por la renovación de planteles, la aparición de jugadores como Kylian Mbappé y la continuidad de Francia entre las selecciones protagonistas de las principales competencias.

Zinedine Zidane apunta a tomar el lugar de Deschamps

El siguiente paso de la selección francesa estará ligado a la elección de su nuevo entrenador. Zinedine Zidane es señalado como el elegido para suceder a Deschamps y distintos reportes indican que existe un acuerdo verbal para que tome el cargo después del Mundial, aunque la Federación Francesa todavía no ha realizado el anuncio oficial.

Zidane regresaría de esta manera a la actividad después de su salida del Real Madrid en 2021. Como entrenador del conjunto español ganó tres ediciones consecutivas de la Champions League, mientras que con la selección francesa fue campeón del mundo en 1998 y finalista en Alemania 2006.

Antes de que comience la posible etapa de Zidane, Deschamps tendrá un último compromiso. Sin la posibilidad de levantar nuevamente el trofeo, el técnico buscará entregar a Francia el tercer lugar y poner punto final a uno de los ciclos más extensos de una selección nacional, con un campeonato mundial y el récord de partidos dirigidos en la historia de la Copa del Mundo.

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