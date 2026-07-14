Francia resta mérito a España: “Perdimos contra nosotros mismos”

Cherki habla en zona mixta sobre la semifinal entre los galos y La Roja, que les deja sin alcanzar su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo

Cherki habla tras el España vs Francia | CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Francia se quedó en la antesala de una tercera final consecutiva del Mundial. Los galos, la máxima favorita antes del torneo, cayó 2-0 en Dallas ante España, quedándose a la orilla de redimir la derrota ante Argentina en el partido definitivo de hace tres años y medio.

Si bien España maniató al ataque francés, los galos consideran que fue más por errores propios que por mérito de la selección española:

“Cuando las cosas son demasiado fáciles, pensamos que estamos por encima de todo, es verdad. Hoy tenemos jugadores, desde el último suplente hasta el titular, jugamos contra todas las naciones del planeta, pero hoy perdimos contra nosotros mismos. Es tan simple como eso. No hay necesidad de darle más vueltas. Perdimos contra nosotros mismos, eso es todo“, aseguró Rayan Cherki en zona mixta tras el partido.

Cherki fue preguntado sobre las lágrimas que derramó en el campo tras el partido: “¿Qué crees que te voy a decir? Estaba llorando, así que pusimos la cabeza ahí“.

Cherki reconoce que lloró tras la eliminación ante España | CHARLY TRIBALLEAU / AFP

El jugador del Manchester City aseguró que permitir el 2-0 temprano en la segunda parte complicó todo para los galos: “Sabíamos que el segundo gol iba a ser importantísimo porque en un partido así, un 1-1 es difícil de defender, un 2-0 es otra historia. Hoy, la decepción es inmensa”.

En su primer Mundial, Cherki, de 22 años, ha jugado cinco de los seis partidos de Francia, siempre como cambio. Ante España, ingresó al 72′, pero no pudo ayudar a recortar distancias.

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