Un adiós esperado: Santa Fe anuncia sus bajas para el 2026-II

Edwin ‘Shirra’ Mosquera, Yeicar Perlaza y Jersson González no estarán con Independiente Santa Fe para el 2026-II.

Tres bajas de Santa Fe para el 2026-II | Vizzor

El inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II está a la vuelta de la esquina. Los clubes del Fútbol Profesional Colombiano siguen ajustando tuercas en sus plantillas para competir en los diferentes frentes que tendrá en esta segunda parte del año. Uno de esos equipos es Independiente Santa Fe.

Al sol de hoy, el conjunto capitalino no ha oficializado ningún refuerzo de cara al segundo semestre del balompié colombiano. Sin embargo, si se han presentado varias salidas del conjunto ‘cardenal’, todas en el frente de ataque. De hecho, uno de ellos fue un adiós que muchos hinchas venían pidiendo desde el final de la temporada.

Edwin ‘Shirra’ Mosquera, Yeicar Perlaza y Jersson González, no serán parte del elenco de la capital república para la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El último, no había estado con el club bogotano desde algunas temporadas atrás, pero su pase pertenece a Independiente Santa Fe.

Atlético Nacional pesca en Santa Fe

El primero en decir adiós fue Yeicar Perlaza, el extremo por derecha que se había ganado la titularidad con Pablo Repetto en el último tramo de la temporada anterior, regresó a Atlético Nacional. Los ‘leones’ habían traído al jugador de 23 años en condición de préstamo sin opción de compra y con una cláusula de repesca para Atlético Nacional cada seis meses.

Desde el 1 de enero de 2025, el nacido en Quibdó se vistió de ‘cardenal’. Pasó un año entero y Santa Fe optó por alargar su préstamo por un año más. Sin embargo, no había opción de compra y si una cláusula de repesca para Atlético Nacional, dueño de sus derechos, cada seis meses. Así las cosas, Lucas González ordenó volver a traer de vuelta a Yeicar Perlaza para su proyecto ‘verdolaga’. 44 partidos, un gol, una asistencia y dos títulos, fue el saldo de Perlaza en el equipo de Bogotá.

Independiente Santa Fe 🇮🇩 informa a sus hinchas que:



Atlético Nacional ha ejecutado la opción de repesca y Yeicar Perlaza regresa al club antioqueño.



Agradecemos a Yeicar por su entrega y profesionalismo que contribuyeron a la obtención de la Décima y la Superliga. pic.twitter.com/ehJA1l5RZr — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 14, 2026

El fútbol de Europa se lleva a un canterano de Santa Fe

Jersson González es un hijo de casa, dicen los hinchas de Independiente Santa Fe. Desde unas temporadas atrás, el atacante bogotano había salido en condición de préstamo al Deportivo Independiente Medellín. En Antioquia no tuvo su mejor paso y de allí volvió a ser cedido al Deportes Tolima, donde pudo mostrar destellos de su calidad.

Con su préstamo finalizado, el futuro del atacante estaba en las arcas del conjunto ‘cardenal’. No obstante, desde el fútbol europeo se ha interesado. Ya es un hecho que el Orenburg de Rusia ha fichado a Jersson González en condición de préstamo por un año con opción de compra.

Independiente Santa Fe 🇮🇩 informa a sus hinchas que:



Jersson González, continuará su carrera deportiva con el Orenburg de Rusia 🇷🇺 el canterano cardenal irá a préstamo por un año con opción de compra.



¡Éxitos en el fútbol europeo, Jersson! 🦁 pic.twitter.com/RjxuvbvXLw — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 14, 2026

Edwin ‘Shirra’ Mosquera, cesa la horrible noche en Santa Fe

Era una horrible noche lo que estaba viviendo Edwin ‘Shirra’ Mosquera en Independiente Santa Fe. Desde su llegada, la mirada de los hinchas santafereños no fue la mejor. Pues, el extremo venía de una temporada en Millonarios donde había sido catalogado como uno de los jugadores con rendimiento más bajo.

El director técnico Pablo Repetto lo intentó con ‘Shirra’. Le dio innumerables oportunidades que casi lo ponen al borde de la cuerda floja en su cargo en Santa Fe. Edwin Mosquera nunca respondió y a mitad de temporada dejo hasta de ser convocado para los partidos del ‘león’. Así las cosas, se buscaron opciones y apareció la UCV de Venezuela para que adopte al colombiano en calidad de préstamo por un año y medio con opción de compra. 17 partidos, un gol y una asistencia, fue el saldo del atacante con la camiseta de Santa Fe.

Independiente Santa Fe 🇮🇩 informa a sus hinchas que:



Edwin Mosquera fue cedido por 18 meses con opción de compra a la Universidad Central de Venezuela 🇻🇪



Le deseamos éxitos a “Shirra” en el fútbol venezolano y agradecemos por su entrega y profesionalismo con el León 🦁 pic.twitter.com/xtwzogu66t — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 14, 2026

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