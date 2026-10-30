Halloween en la Liga MX: qué equipos están muertos, cuáles pueden resucitar y quiénes asustan rumbo a la Liguilla

A tres jornadas del cierre, Necaxa y Juárez ya están eliminados, mientras otros 16 equipos mantienen viva la pelea por los ocho boletos a la Liguilla

Halloween llega al fútbol mexicano | Claro Sports

El Día de Muertos y Halloween llegan a la Liga MX. Con tres jornadas por disputar, además del encuentro pendiente entre Querétaro y Monterrey, el campeonato tiene a dos equipos enterrados matemáticamente, varios que se resisten a morir y otros que comienzan a sembrar el miedo entre sus posibles rivales de la Liguilla.

América encabeza la tabla con 28 puntos, seguido por Cruz Azul y Guadalajara, ambos con 26. Sin embargo, la distancia entre el octavo y el decimosexto lugar es de apenas seis unidades, por lo que la recta final todavía puede provocar cambios importantes. Entre rachas positivas, calendarios complicados y enfrentamientos directos, este es el panorama de los 18 clubes divididos en cinco categorías de terror.

El panteón de la Liga MX: los que ya están muertos

Dos equipos están matemáticamente eliminados | Claro Sports

La primera categoría tiene únicamente dos integrantes. Juárez y Necaxa son los únicos equipos matemáticamente eliminados antes de comenzar la jornada 15. Sus temporadas estuvieron marcadas por dos de las rachas negativas más prolongadas del campeonato, aunque sus respectivos comienzos fueron muy diferentes.

Juárez: una temporada de auténtico terror

Los Bravos hicieron historia por las razones equivocadas. El equipo fronterizo perdió sus primeros ocho partidos del Apertura 2026, estableciendo el peor arranque en la historia de los torneos cortos de la Liga MX. Durante aquella secuencia sufrió goleadas de 5-1 ante Pumas, 6-1 frente a Monterrey y 4-0 contra Toluca, resultados que evidenciaron sus problemas en ambas áreas.

Su única victoria llegó hasta la novena jornada, cuando sorprendió a Tigres con un 2-0 que parecía ofrecer una oportunidad de reacción. Sin embargo, aquel triunfo no tuvo continuidad y el conjunto fronterizo volvió a encadenar cinco encuentros sin ganar. Con apenas nueve goles anotados y 33 recibidos, tiene los peores registros ofensivos y defensivos del campeonato. Ya eliminado, todavía puede complicar a Querétaro, San Luis y Atlas en sus últimos tres compromisos.

Necaxa: de dos triunfos iniciales a doce partidos sin ganar

Los Rayos comenzaron el campeonato con una perspectiva completamente distinta. Sus victorias sobre Atlante y Monterrey en las dos primeras jornadas permitían imaginar un torneo competitivo, pero aquel segundo triunfo terminó convirtiéndose en el último que celebraron. Desde entonces, el conjunto hidrocálido acumula doce partidos consecutivos sin ganar y solamente ha conseguido cuatro de los últimos 36 puntos disponibles.

La crisis provocó la salida de Martín Varini de la dirección técnica en septiembre, aunque el cambio de entrenador tampoco consiguió modificar los resultados. El empate 1-1 ante Juárez en la jornada 14 terminó de reflejar la situación de ambos equipos, que ya no pueden aspirar a los ocho primeros puestos. Necaxa cerrará frente a Santos, Tijuana y Querétaro, tres clubes que todavía pelean por clasificarse.

Los zombis: siguen vivos, pero necesitan resucitar

Última advertencia para cinco equipos | Claro Sports

Cinco equipos caminan por la clasificación sin encontrar todavía una salida clara. Aunque conservan posibilidades matemáticas, sus respectivas campañas los obligan a reaccionar inmediatamente. Para ellos, ganar ya no será suficiente por sí solo: también necesitan que los resultados de otros encuentros les permitan recuperar terreno.

Atlante: un regreso lleno de altibajos

La vuelta de los Potros a la Primera División ha dejado triunfos importantes, pero también una larga colección de oportunidades desperdiciadas. El equipo de Miguel Herrera fue capaz de derrotar 3-2 a Cruz Azul y 4-2 a Monterrey, además de empatar con América y Toluca. Sin embargo, esos resultados nunca se transformaron en una racha positiva y los azulgranas permanecen entre los últimos lugares del campeonato.

El problema ha sido especialmente evidente en casa, donde Atlante solamente ganó uno de sus siete encuentros, precisamente frente a Rayados. La derrota ante San Luis en la jornada 14 profundizó el malestar y llevó al propietario Emilio Escalante a ofrecer disculpas a la afición. Con Guadalajara, Santos y Tijuana como últimos rivales, los Potros necesitan una recuperación prácticamente perfecta para mantener sus aspiraciones.

Tigres: una reconstrucción que no termina de funcionar

La salida de André-Pierre Gignac, la transferencia de Ángel Correa y los cambios en la estructura institucional marcaron el comienzo de una nueva etapa para los felinos. La llegada de Víctor Manuel Vucetich, quien asumió responsabilidades deportivas y técnicas, tampoco ha conseguido devolverles la consistencia esperada. El síntoma más preocupante aparece lejos del Volcán, donde Tigres no ha ganado ninguno de sus ocho partidos como visitante.

La derrota contra Juárez, que hasta ese momento había perdido todos sus encuentros, se convirtió en uno de los resultados más difíciles de explicar de la campaña. Aunque los universitarios dieron señales de mejoría al derrotar 3-2 a Toluca, no consiguieron mantener el impulso. Ahora tendrán que visitar a Pachuca y recibir a Cruz Azul y América, los dos primeros de la clasificación, con solamente tres victorias acumuladas en todo el torneo.

Puebla: una reacción que nunca llegó

La Franja había conseguido tres victorias durante las primeras cinco jornadas, incluidas las obtenidas frente a Pachuca y Santos. Aquel arranque permitió construir una ventaja que, con el paso del campeonato, fue desapareciendo. Después de su triunfo sobre Necaxa en la fecha 8, el conjunto poblano no volvió a ganar y comenzó una sequía que ya alcanza seis encuentros.

Las derrotas ante Monterrey y Atlas, en las que recibió ocho goles en total, profundizaron una crisis que también se refleja en su producción ofensiva, con solamente 16 anotaciones durante el Apertura. Su última oportunidad llegará mediante tres enfrentamientos directos frente a Pumas, Querétaro y San Luis, adversarios involucrados en la misma batalla por los últimos boletos.

Pachuca: el líder de goleo intenta salvar a los Tuzos

Pocas campañas reflejan mejor la contradicción entre rendimiento individual y colectivo. Salomón Rondón encabeza la clasificación de goleadores con 13 anotaciones, pero Pachuca ha permanecido durante buena parte del torneo lejos de los puestos de Liguilla. El equipo de Benjamín Mora atravesó cinco partidos sin ganar, incluyendo derrotas frente a Santos, Monterrey y Cruz Azul.

La reacción apareció en la jornada 14, cuando los Tuzos sorprendieron al América con una victoria 2-1 en el Estadio Azteca durante la noche del homenaje a Guillermo Ochoa. El triunfo, decidido por Oussama Idrissi, devolvió la esperanza a los hidalguenses, aunque todavía necesitan recuperar seis puntos de distancia respecto al octavo puesto, una misión que deberán intentar frente a Tigres, Atlas y Toluca.

Pumas: el milagro se complica en Ciudad Universitaria

Los universitarios comenzaron el torneo con dos victorias en sus tres primeros compromisos, incluida una goleada 5-1 sobre Juárez. Sin embargo, el equipo de Esteban Solari perdió regularidad conforme avanzaron las jornadas y solamente ha conseguido otros dos triunfos en sus siguientes once partidos. La falta de contundencia para resolver enfrentamientos directos lo ha condenado a la parte baja de la clasificación.

Pumas fue capaz de empatar 3-3 contra Cruz Azul, pero también sufrió derrotas frente a Guadalajara, San Luis y Santos, mientras que la igualdad 1-1 ante Tigres dejó a ambos clubes en una situación comprometida. Ahora necesita construir una racha que no ha logrado sostener durante todo el campeonato, con una visita a Puebla antes de recibir a América y Monterrey en Ciudad Universitaria.

La lucha por escapar del cementerio

Tres clubes mantienen las aspiraciones | Claro Sports

En esta zona aparecen tres equipos que todavía están fuera de la Liguilla, pero que han encontrado argumentos para disputar los últimos boletos. Santos protagoniza la recuperación más espectacular del campeonato, San Luis llega en crecimiento y Querétaro necesita detener una caída que lo sacó de los primeros puestos.

Santos Laguna: una resurrección histórica que sufrió su primer golpe

Durante las primeras siete jornadas, el conjunto lagunero parecía destinado a convertirse en uno de los primeros eliminados. El equipo de Renato Paiva perdió seis partidos y apenas rescató un empate ante Tigres, una producción de un punto de 21 posibles que lo dejó en el fondo de la clasificación. Entonces comenzó una transformación extraordinaria, con seis victorias consecutivas sobre Juárez, Toluca, Pachuca, San Luis, Querétaro y Pumas.

La recuperación también fue futbolística. Los Guerreros, que habían marcado solamente cuatro goles durante sus primeros siete compromisos, comenzaron a encontrar soluciones ofensivas y a resolver encuentros con mayor autoridad. Sin embargo, Tijuana interrumpió la racha con una goleada 4-1 en la jornada 14. El tropiezo no borra lo conseguido, pero abre la interrogante sobre la capacidad de Santos para sostener su reacción después de sufrir su primera derrota en varias semanas.

San Luis: el candidato que apareció en silencio

Los potosinos parecían destinados a una campaña discreta después de conseguir apenas seis puntos durante sus primeras ocho jornadas. Aunque habían sorprendido a Monterrey con un 3-1, las derrotas frente a América, Guadalajara y León mostraban a un equipo incapaz de sostener resultados positivos. El panorama cambió a partir de septiembre, cuando comenzó una recuperación que lo devolvió a la pelea por la clasificación.

San Luis derrotó a Necaxa y Pumas, consiguió rescatar un empate ante Toluca y posteriormente venció a Querétaro y Atlante. La reacción le permitió sumar 13 puntos en sus seis compromisos más recientes y colocarse a solamente una unidad del octavo puesto. Su principal ventaja está en el calendario: después de recibir a Atlas, enfrentará a Juárez y Puebla, dos equipos que atraviesan situaciones mucho más complicadas.

Querétaro: de la sorpresa del torneo a una caída preocupante

Los Gallos Blancos llegaron a ocupar el tercer puesto de la clasificación después de once jornadas. Las victorias contra Tigres, Atlas, Tijuana y Guadalajara habían convertido al conjunto queretano en una de las principales sorpresas del Apertura. Sin embargo, aquella victoria 2-0 sobre Chivas terminó siendo la última antes de una secuencia de tres derrotas consecutivas frente a Santos, San Luis y Cruz Azul.

El desplome comenzó con un contundente 5-0 en Torreón y continuó con otros cinco goles recibidos en los siguientes dos compromisos. A pesar de esa caída, Querétaro todavía tiene una oportunidad importante: le quedan partidos contra Juárez, Puebla y Necaxa, además del compromiso pendiente frente a Monterrey. Ese último enfrentamiento podría ser determinante, porque ambos clubes tienen 20 puntos y compiten directamente por un boleto.

Los que todavía pueden llevarse un susto

Aún no hay nada asegurado para estos cuatro equipos | Claro Sports

Estar entre los ocho mejores no significa tener asegurada la clasificación. Cuatro clubes ocupan actualmente posiciones de Liguilla, pero mantienen una ventaja reducida sobre sus perseguidores. Sus próximos compromisos serán determinantes para evitar que una campaña hasta ahora suficiente termine convertida en una historia de terror.

Monterrey: un plantel poderoso atrapado en la irregularidad

Los Rayados han sido incapaces de transformar sus victorias importantes en un rendimiento sostenido. El equipo dirigido por Matías Almeyda derrotó a Atlas y Cruz Azul, pero también dejó escapar puntos frente a Necaxa, San Luis y Atlante, rivales ubicados en la mitad inferior de la clasificación. El triunfo 4-1 sobre Puebla en la jornada 13 parecía ofrecer una oportunidad para recuperar estabilidad.

Sin embargo, Guadalajara terminó con ese impulso al imponerse 1-0 en el Gigante de Acero, en un encuentro en el que Lucas Ocampos falló un penal, Orbelín Pineda fue expulsado y un gol de Diego Rossi quedó anulado tras la revisión del VAR. La derrota dejó a Monterrey en el último puesto de clasificación, aunque conserva un encuentro pendiente. Sus cuatro compromisos restantes, frente a Tijuana, Toluca, Querétaro y Pumas, pueden determinar si termina entre los protagonistas o se convierte en una de las decepciones del campeonato.

Tijuana: demasiados empates para un equipo difícil de vencer

Los Xolos comenzaron el torneo con tres victorias en sus primeros cuatro partidos y llegaron a superar a Tigres, León y Cruz Azul. Sin embargo, la escasa capacidad para convertir partidos cerrados en triunfos los fue alejando de las posiciones principales. El equipo de Sebastián Abreu solamente ha perdido tres veces durante el campeonato, pero acumula seis empates, una cifra que explica buena parte de su situación actual.

La goleada 4-1 sobre Santos y el posterior empate 1-1 contra América confirmaron su capacidad para competir, aunque también exhibieron las dificultades para asegurar resultados. La recuperación de Gilberto Mora representa otro factor favorable después de que el juvenil se perdiera cinco encuentros por molestias físicas. Tijuana visitará a Monterrey antes de enfrentar a Necaxa y Atlante, con la posibilidad de aprovechar un calendario que parece menos exigente que el de algunos de sus competidores.

León: una transformación que todavía debe superar las pruebas más difíciles

La Fiera comenzó el Apertura con derrotas frente a Atlas y Tijuana, pero consiguió recuperarse mediante tres victorias consecutivas que cambiaron su panorama. La mejoría coincidió con la consolidación del proyecto de Javier Gandolfi, cuyo trabajo también tuvo resultados importantes durante la Leagues Cup, en la que el conjunto esmeralda terminó tercero y aseguró su participación en la Concacaf Champions Cup 2027.

Sin embargo, el crecimiento del equipo no ha eliminado sus problemas contra determinados adversarios. La derrota 5-3 frente al América mostró las dificultades que todavía puede encontrar cuando enfrenta ataques de mayor contundencia. El calendario final será una prueba considerable, con compromisos ante Cruz Azul, Guadalajara y Santos, tres equipos que llegan con argumentos suficientes para complicar su clasificación.

Toluca: los Diablos que perdieron el fuego

El equipo de Antonio Mohamed comenzó el Apertura con una victoria 2-0 sobre Guadalajara y construyó una campaña que, después de ocho jornadas, lo tenía con 19 puntos y solamente una derrota. La goleada 5-2 contra Atlas parecía confirmar al conjunto escarlata como uno de los principales candidatos al campeonato. Sin embargo, el siguiente encuentro cambió completamente el rumbo de su temporada, cuando Santos remontó para imponerse 3-2 en el Nemesio Diez.

Desde entonces, Toluca acumula seis partidos consecutivos sin ganar, con apenas cuatro puntos de los últimos 18 posibles. Mohamed ha reconocido problemas individuales y colectivos, especialmente en el funcionamiento defensivo, después de que el equipo perdiera la capacidad de controlar los encuentros que lo caracterizó durante las primeras jornadas. Los Diablos todavía tienen margen por lo conseguido al comienzo, pero enfrentarán a América, Monterrey y Pachuca con la obligación de recuperar su mejor versión.

Los monstruos que meten miedo rumbo a la Liguilla

América, Cruz Azul, Chivas y Atlas luchan en la cima | Claro Sports

En lo más alto aparecen cuatro equipos que han encontrado distintas formas de competir. Atlas ha convertido su capacidad de reacción en una herramienta para sumar, Guadalajara destaca por su defensa, Cruz Azul recuperó el ritmo después de un comienzo complicado y América conserva el ataque más productivo. Sin embargo, ninguno llega completamente libre de problemas.

Atlas: un monstruo capaz de ganar incluso cuando sufre

El equipo de Hernán Crespo ha construido una campaña particular. Aunque ocupa el cuarto puesto, ha recibido más goles de los que ha marcado y posee una diferencia negativa, una contradicción para un conjunto que ha conseguido siete victorias durante el torneo. Los rojinegros han demostrado capacidad para competir contra adversarios importantes, como sucedió con el triunfo 2-0 sobre Cruz Azul, pero las goleadas recibidas ante Toluca y América, ambas por cinco tantos, exhibieron su fragilidad defensiva.

La respuesta frente a Puebla en la jornada 14 fue una muestra de las dos caras del equipo. Atlas permitió tres goles, pero terminó remontando para ganar 4-3 con un doblete decisivo del canterano José Martín. Crespo reconoció que sus futbolistas no habían desarrollado su mejor partido, aunque destacó su capacidad para reaccionar ante la adversidad. El conjunto tapatío tiene una oportunidad importante para consolidarse entre los primeros cuatro frente a San Luis, Pachuca y Juárez.

Guadalajara: la mejor defensa y la amenaza del cierre

El equipo de Gabriel Milito ha encontrado en su organización defensiva la principal herramienta para competir. Con solamente 12 goles recibidos, Chivas tiene la mejor defensa del campeonato y ha perdido apenas dos partidos durante las primeras 14 jornadas. Sin embargo, después de empatar el Clásico Nacional ante América, sufrió una derrota inesperada frente a Querétaro y posteriormente repartió puntos con Atlas y Tigres, completando cuatro encuentros consecutivos sin ganar.

La recuperación llegó mediante dos victorias por la mínima. Primero superó a Necaxa gracias a un autogol y después derrotó a Monterrey con una anotación de Roberto Alvarado. En ese último compromiso, Raúl Rangel también fue determinante al detener un penal de Lucas Ocampos. Más allá de su solidez defensiva, el Rebaño todavía debe resolver sus dificultades para convertir oportunidades, además de la incertidumbre sobre la renovación contractual de Milito. El cierre contra Cruz Azul podría resultar decisivo para definir las posiciones más altas.

Cruz Azul: el campeón que sobrevivió a su propia crisis

La Máquina ha vivido dos etapas muy diferentes durante el Apertura 2026. Después de conquistar el Clausura bajo la dirección de Joel Huiqui, el equipo comenzó el nuevo campeonato con dos victorias, pero posteriormente sufrió tres derrotas consecutivas frente a Atlante, Tijuana y Atlas. La crisis volvió a generar dudas sobre el proyecto, aunque los cementeros encontraron una respuesta importante al derrotar a Necaxa, Santos y América, este último en un espectacular 4-3.

Después de otra derrota frente a Monterrey y dos empates ante Toluca y Pumas, Cruz Azul consiguió recuperar su mejor ritmo. Las victorias contra Juárez, Pachuca y Querétaro lo devolvieron al segundo puesto y lo colocaron nuevamente en la pelea por el liderato. Su principal punto de atención sigue siendo la defensa: aunque suma 32 goles a favor, ha recibido 23, una cifra considerable para un aspirante al campeonato. León, Tigres y Guadalajara serán sus últimos adversarios.

América: el líder que comienza a temer por su corona

El América de Guillermo Almada parecía avanzar hacia el liderato general con autoridad. Durante las primeras seis jornadas consiguió cinco victorias y un empate, con apenas dos goles recibidos. Sin embargo, el equipo que construyó aquella ventaja desde su solidez defensiva se ha transformado en uno mucho más ofensivo, pero también vulnerable. Las Águilas han ganado sus cinco encuentros como visitantes, mientras que acumulan cuatro partidos consecutivos sin triunfar en el Estadio Azteca, donde no celebran una victoria desde el 29 de agosto.

La derrota 2-1 ante Pachuca encendió las alarmas y el posterior empate 1-1 frente a Tijuana profundizó las dudas. Contra Xolos, el conjunto azulcrema realizó 28 disparos y solamente consiguió una anotación, una falta de contundencia que Almada señaló después del partido. El punto le permitió conservar el liderato con 28 unidades, pero redujo su ventaja a solamente dos sobre Cruz Azul y Guadalajara. Con Toluca, Pumas y Tigres como últimos adversarios, América necesita recuperar la fortaleza que lo llevó a la cima para no perder su corona antes de comenzar la Liguilla.

Tres jornadas para decidir quién sobrevive

El Apertura 2026 entra en su fase definitiva con solamente dos equipos matemáticamente eliminados y otros 16 que todavía pueden terminar entre los ocho primeros. La diferencia entre la parte alta y los últimos puestos de clasificación obliga a prácticamente todos los contendientes a seguir sumando.

La jornada 15 ofrecerá enfrentamientos especialmente importantes, como Monterrey contra Tijuana, América frente a Toluca y Cruz Azul ante León. Después llegarán los clásicos capitalino y los encuentros entre los equipos que todavía persiguen un boleto.

La fecha 17 reservará uno de los partidos más importantes de la parte alta, con Guadalajara frente a Cruz Azul, además del duelo entre Tigres y América. Para entonces, la mayoría de los participantes conocerá su destino, aunque los últimos puestos podrían seguir abiertos.

Entre equipos enterrados, resurrecciones inesperadas y candidatos que comienzan a imponer respeto, la Liga MX llega a Halloween con una advertencia para todos: estar vivo hoy no garantiza sobrevivir hasta la Liguilla.