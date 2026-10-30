Concacaf y un castigo ejemplar para Guatemala por los incidentes frente a Surinam

Menos aforo y dos jugadores suspendidos.

Guatemala buscará la clasificación | @fedefut_oficial

Guatemala recibió una sanción de la Concacaf que afectará su próximo compromiso como local en la Nations League 2026. Este viernes 30 de octubre, la Confederación comunicó las medidas impuestas a la Federación de Fútbol de Guatemala por los incidentes ocurridos al término del encuentro frente a Surinam, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos.

El castigo tendrá consecuencias en la ida de los cuartos de final ante Canadá, prevista para el viernes 13 de noviembre en el estadio El Trébol. Guatemala deberá disputar ese encuentro con una reducción del 25% del aforo, por lo que no podrá vender la totalidad de las localidades para uno de los partidos más importantes de su calendario.

La disposición limita la convocatoria que esperaba reunir el seleccionado para comenzar la eliminatoria. El equipo de Luis Fernando Tena contará con el respaldo de su público en el estadio de Municipal, aunque las tribunas tendrán una capacidad habilitada menor. La federación deberá ajustar la disponibilidad de entradas a las condiciones establecidas por la Concacaf.

Las sanciones también alcanzaron a dos integrantes del seleccionado. Carlos Salvador Estrada y Jonathan Franco recibieron tres partidos de suspensión, después de que se los considerara responsables de incitar a la violencia durante los incidentes. Ambos quedaron así afectados por las consecuencias disciplinarias del cierre del partido contra Surinam.

En el plano deportivo, la ausencia de Franco representa una baja importante para Tena. El mediocampista es un habitual titular y su suspensión obliga al cuerpo técnico a buscar una alternativa para reorganizar la mitad de la cancha. Guatemala deberá preparar el cruce frente a Canadá sin una de las piezas que venía formando parte de su estructura.

De esta manera, la selección afrontará la ida con dos dificultades añadidas: una menor presencia de aficionados y la imposibilidad de contar con los futbolistas suspendidos. El desafío para Tena será adaptar el equipo y sostener su competitividad en una instancia en la que buscará aprovechar la localía para conseguir un resultado favorable.

Otro de los aspectos más delicados del episodio fueron las denuncias de algunos jugadores de Surinam, quienes señalaron haber recibido insultos racistas. Esas acusaciones añadieron gravedad a lo ocurrido y pusieron el foco en las medidas necesarias para prevenir conductas discriminatorias en los próximos compromisos del seleccionado.

Además de la reducción del aforo y las suspensiones, la FFG deberá presentar un plan de prevención de la discriminación para futuros partidos como local. La resolución establece así obligaciones que van más allá del encuentro contra Canadá y exige una respuesta de la federación para evitar que se repitan situaciones como las denunciadas tras el duelo con Surinam.

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