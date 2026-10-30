Vuelta a Guatemala 2026 en vivo: transmisión de la etapa 8 hoy, viernes 30 de octubre

Cristian Rico defiende el liderato ante Wilson Chonay en la cronoescalada de 22.6 kilómetros entre San Juan La Laguna y Pamezabal.

Etapa 8 Vuelta a Guatemala 2026 en vivo | Claro Sports

¡Bienvenidos a la cronoescalada de la Vuelta a Guatemala 2026! Sigue aquí la transmisión en vivo de la etapa 8 de este viernes 30 de octubre, una jornada de 22.6 kilómetros entre San Juan La Laguna y Pamezabal, en Sololá. Los corredores afrontan una contrarreloj individual en ascenso que puede modificar la clasificación general, con Cristian Rico al frente y el guatemalteco Wilson Chonay como su perseguidor más cercano.

Reviví la etapa 7 de la Vuelta a Guatemala 2026, a la espera del inicio de la etapa 8

¿Dónde ver en vivo la etapa 8 de la Vuelta a Guatemala 2026?

Podrás seguir la transmisión de la octava etapa mediante la señal de la Federación Guatemalteca de Ciclismo. La cobertura permitirá acompañar la cronoescalada y los registros de los participantes en una de las jornadas que pueden resultar determinantes para la definición del título.

Recorrido de la etapa 8: ¿dónde comienza y termina la cronoescalada?

La etapa comienza en San Juan La Laguna y termina en Pamezabal, dentro del departamento de Sololá. El recorrido anunciado contempla el paso por San Pablo La Laguna y Santa Clara La Laguna, hasta completar 22.6 kilómetros. Es la jornada más corta de esta edición, aunque el ascenso y la modalidad individual plantean un desafío diferente al de las etapas en pelotón.

Dato Información Etapa Octava Fecha Viernes 30 de octubre de 2026 Modalidad Cronoescalada individual Salida San Juan La Laguna, Sololá Paso del recorrido San Pablo La Laguna y Santa Clara La Laguna Meta Pamezabal, Sololá Distancia anunciada 22.6 kilómetros

Clasificación general de la Vuelta a Guatemala 2026 antes de la etapa 8

Cristian Rico llega como líder con un tiempo acumulado de 28:38:11, después de conservar el suéter amarillo durante la séptima etapa. Wilson Chonay ocupa el segundo lugar, a 1 minuto y 25 segundos, mientras Jhonatan Chaves completa los primeros tres puestos. La cronoescalada representa una oportunidad para descontar diferencias antes de las dos últimas jornadas.

Posición Ciclista Equipo Tiempo o diferencia 1 Cristian Rico NU Colombia 28:38:11 2 Wilson Chonay Hino-One-La Red-Suzuki +1:25 3 Jhonatan Chaves NU Colombia +1:54 4 Luis Daniel Oses Colono Bikestation Kölbi +3:54 5 Mardoqueo Vásquez Hino-One-La Red-Suzuki +4:06

¿Cómo se disputa una cronoescalada?

En una cronoescalada individual, cada ciclista toma la salida por separado y compite contra el reloj sobre un recorrido de ascenso. El ganador es quien completa el trayecto en el menor tiempo. A diferencia de una jornada con salida en grupo, los corredores deben administrar su esfuerzo individualmente: mantener un ritmo adecuado desde el comienzo será fundamental para evitar perder tiempo en los kilómetros finales.

¿Quién ganó la séptima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026?

Sergio Arias, del equipo Arena Tlax-Mex, ganó la séptima etapa, disputada el jueves con llegada en Monte Elim. El costarricense superó a Esdras Morales, que terminó segundo a 24 segundos, mientras Yesid Albeiro Pira completó el podio. En la clasificación general, Rico mantuvo el liderato y Chonay quedó a 1:25 del colombiano. Después de la cronoescalada quedarán únicamente la novena etapa del sábado 31 de octubre, entre Sololá y Ciudad Vieja, y el circuito final del domingo 1 de noviembre en la capital. Con el cierre cada vez más cerca, cada segundo ganado o perdido en esta octava jornada puede tener consecuencias en la clasificación definitiva.

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