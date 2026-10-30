Vuelta a Guatemala 2026 en vivo: transmisión de la etapa 8 hoy, viernes 30 de octubre
Cristian Rico defiende el liderato ante Wilson Chonay en la cronoescalada de 22.6 kilómetros entre San Juan La Laguna y Pamezabal.
¡Bienvenidos a la cronoescalada de la Vuelta a Guatemala 2026! Sigue aquí la transmisión en vivo de la etapa 8 de este viernes 30 de octubre, una jornada de 22.6 kilómetros entre San Juan La Laguna y Pamezabal, en Sololá. Los corredores afrontan una contrarreloj individual en ascenso que puede modificar la clasificación general, con Cristian Rico al frente y el guatemalteco Wilson Chonay como su perseguidor más cercano.
Reviví la etapa 7 de la Vuelta a Guatemala 2026, a la espera del inicio de la etapa 8
¿Dónde ver en vivo la etapa 8 de la Vuelta a Guatemala 2026?
Podrás seguir la transmisión de la octava etapa mediante la señal de la Federación Guatemalteca de Ciclismo. La cobertura permitirá acompañar la cronoescalada y los registros de los participantes en una de las jornadas que pueden resultar determinantes para la definición del título.
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Recorrido de la etapa 8: ¿dónde comienza y termina la cronoescalada?
La etapa comienza en San Juan La Laguna y termina en Pamezabal, dentro del departamento de Sololá. El recorrido anunciado contempla el paso por San Pablo La Laguna y Santa Clara La Laguna, hasta completar 22.6 kilómetros. Es la jornada más corta de esta edición, aunque el ascenso y la modalidad individual plantean un desafío diferente al de las etapas en pelotón.
|Dato
|Información
|Etapa
|Octava
|Fecha
|Viernes 30 de octubre de 2026
|Modalidad
|Cronoescalada individual
|Salida
|San Juan La Laguna, Sololá
|Paso del recorrido
|San Pablo La Laguna y Santa Clara La Laguna
|Meta
|Pamezabal, Sololá
|Distancia anunciada
|22.6 kilómetros
Clasificación general de la Vuelta a Guatemala 2026 antes de la etapa 8
Cristian Rico llega como líder con un tiempo acumulado de 28:38:11, después de conservar el suéter amarillo durante la séptima etapa. Wilson Chonay ocupa el segundo lugar, a 1 minuto y 25 segundos, mientras Jhonatan Chaves completa los primeros tres puestos. La cronoescalada representa una oportunidad para descontar diferencias antes de las dos últimas jornadas.
|Posición
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo o diferencia
|1
|Cristian Rico
|NU Colombia
|28:38:11
|2
|Wilson Chonay
|Hino-One-La Red-Suzuki
|+1:25
|3
|Jhonatan Chaves
|NU Colombia
|+1:54
|4
|Luis Daniel Oses
|Colono Bikestation Kölbi
|+3:54
|5
|Mardoqueo Vásquez
|Hino-One-La Red-Suzuki
|+4:06
¿Cómo se disputa una cronoescalada?
En una cronoescalada individual, cada ciclista toma la salida por separado y compite contra el reloj sobre un recorrido de ascenso. El ganador es quien completa el trayecto en el menor tiempo. A diferencia de una jornada con salida en grupo, los corredores deben administrar su esfuerzo individualmente: mantener un ritmo adecuado desde el comienzo será fundamental para evitar perder tiempo en los kilómetros finales.
¿Quién ganó la séptima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026?
Sergio Arias, del equipo Arena Tlax-Mex, ganó la séptima etapa, disputada el jueves con llegada en Monte Elim. El costarricense superó a Esdras Morales, que terminó segundo a 24 segundos, mientras Yesid Albeiro Pira completó el podio. En la clasificación general, Rico mantuvo el liderato y Chonay quedó a 1:25 del colombiano. Después de la cronoescalada quedarán únicamente la novena etapa del sábado 31 de octubre, entre Sololá y Ciudad Vieja, y el circuito final del domingo 1 de noviembre en la capital. Con el cierre cada vez más cerca, cada segundo ganado o perdido en esta octava jornada puede tener consecuencias en la clasificación definitiva.