Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el New England Revolution vs Inter Miami

Las ‘garzas’ tienen su último partido de visitantes en la temporada regular ante el Revolution

¿Cuándo juega Messi? Dónde mirar Inter Miami vs New England Revolution|Claro Sports

Partido con sabor a Playoffs para el Inter Miami de Leo Messi. Las ‘garzas’ tienen su último juego de visitantes en la temporada regular de la MLS, cuando visiten al New England Revolution, equipo con el que pelean de manera directa por el segundo lugar de la Conferencia Este.

Los resultados de la jornada de media semana dejan a Inter Miami por detrás de su próximo rival. Las ‘garzas’ empataron en casa ante el FC Cincinnati, que se sumó al triunfo del Revolution contra el New York Red Bulls que les deja con dos puntos más que la escuadra de Messi, De Paul y compañía.

Los equipos se ven las caras el domingo, previo al Decision Day del 6 de noviembre, en un compromiso que puede alterar el panorama de los Playoffs para ambos equipos, ya que está en juego la localía en un hipotético cruce en las semifinales de conferencia, y para el Inter Miami no es lo mismo jugar en casa que ir al frío de las afueras de Boston.

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El partido entre Inter Miami y New England Revolution se juega el domingo 2 de noviembre en el Gillette Stadium de Foxborough. El partido iniciará una hora ‘antes’ de buena parte de la temporada, ya que termina el horario de verano este fin de semana en los Estados Unidos.

El juego dará inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del Este de los Estados Unidos, 18:00 de la CDMX, 21:00 de Buenos Aires, y se puede seguir por Apple TV a nivel mundial, además de que en Claro Sports seguiremos cada instante del partido de Leo.

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Toda la temporada, Inter Miami estuvo en la parte alta de la Conferencia Este, aunque nunca pudo seguir el ritmo del Nashville SC, que fue el ganador del ‘superliderato’, la Supporters’ Shield. El problema fue los últimos dos partidos, en los que no pudieron ganar: perdieron 2-0 ante NY Red Bulls el fin de semana pasado y a media semana empataron de último segundo al FC Cincinati. Eso lo aprovechó su próximo rival.

El Revolution comenzó de mala manera la temporada de la MLS, con derrotas en cuatro de sus primeros cinco partidos. Dejaron el mal inicio y estarán en los Playoffs, con localía en la primera ronda. Han ganado siete de sus últimos nueve compromisos, con lo que ya superaron en puntos al equipo de Messi tras vencer 3-2 al Red Bulls.

Esta temporada 2026, Inter Miami y New England Revolution ya se enfrentaron en la jornada 10, en el Nu Stadium, y dividieron puntos tras empatar 1-1. Carles Gil adelantó a los visitantes y Berterame marcó el tanto de la igualada al 76′.

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Pese a ser visitantes y tener menos puntos que su rival, Inter Miami parte como favorito en los momios de Caliente.mx. El triunfo de las ‘garzas’ paga +130, por +165 a que el Revolution se lleva los tres puntos en casa. El empate paga +300, según las líneas consultadas la tarde del viernes.