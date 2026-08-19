¿Más caro que Allianz Arena? El sorprendente costo del estacionamiento del Estadio aZTECA

El estacionamiento del Estadio Banorte alcanza los mil pesos en día de partido, una cifra superior a la de recintos históricos de Europa

Estacionarse en el Banorte cuesta más que hacerlo en Allianz Arena. Imago 7/Reuters

El costo del estacionamiento en el Estadio Azteca se ha convertido en uno de los temas de conversación tras su remodelación. De acuerdo con una investigación citada por AS México, dejar el automóvil en el inmueble durante un partido cuesta alrededor de 1,000 pesos, una cantidad muy superior a los aproximadamente 296 pesos del Allianz Arena y los 231 pesos de Old Trafford.

La comparación también alcanza a algunos estadios de la NFL. El precio equivalente ronda los 60 dólares, por encima de ciertos partidos en el AT&T Stadium, aunque todavía lejos de recintos como Hard Rock Stadium, MetLife Stadium o SoFi Stadium, donde el estacionamiento puede elevarse considerablemente dependiendo del encuentro. LEE LA NOTA COMPLETA

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